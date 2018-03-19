ايران تحضر اعمال المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

طهران / 19 اذار / مارس / ارنا – بدأ المنتدي العالمي للمياه اعماله في نسخته الثامنة، امس الثلاثاء، في العاصمة البرازيلية 'برازيليا'؛ بمشاركة وزير الطاقة الايراني 'رضا اردكانيان' الي جانب ممثلين عن اكثر من 100 دولة في انحاء العالم.

ويرافق اردكانيان في هذا الحدث الدولي مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني 'عباس كشاوزر'، ومساعد رئيس مؤسسة حماية البيئة 'كاوة مدني'، وامين اللجنة الوطنية لتحسين استخدام المياه 'حسين دهقاني'، وغيرهم من كبار اعضاء الوفد الايراني.
ويبحث المنتدي في دورته الحالية، العديد من القضايا الخاصة بالمياه، بما فيها شحة الموارد المائية والتغيّر المناخي، واليات الاستخدام الامثل للمياه، واتخاذ السبل الحديثة الانمائية وغيرها من القضايا ذات الصلة.
علما ان رئيس الجمهورية البرازيلي 'ميشال تمر'، والي جانبه 11 من كبار مسؤولي البلدان الاخري بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حضروا اعمال 'المنتدي العالمي للمياه' المقام في برازيليا لدورته الثامنة، منذ امس الثلاثاء ويستمر الي 23 مارس الحالي.
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المنتدى العالمى للمياه

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ايران تحضر اعمال المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

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