ايران تحضر اعمال المنتدي العالمي للمياه في البرازيل

ويرافق اردكانيان في هذا الحدث الدولي مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني 'عباس كشاوزر'، ومساعد رئيس مؤسسة حماية البيئة 'كاوة مدني'، وامين اللجنة الوطنية لتحسين استخدام المياه 'حسين دهقاني'، وغيرهم من كبار اعضاء الوفد الايراني.

ويبحث المنتدي في دورته الحالية، العديد من القضايا الخاصة بالمياه، بما فيها شحة الموارد المائية والتغيّر المناخي، واليات الاستخدام الامثل للمياه، واتخاذ السبل الحديثة الانمائية وغيرها من القضايا ذات الصلة.

علما ان رئيس الجمهورية البرازيلي 'ميشال تمر'، والي جانبه 11 من كبار مسؤولي البلدان الاخري بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، حضروا اعمال 'المنتدي العالمي للمياه' المقام في برازيليا لدورته الثامنة، منذ امس الثلاثاء ويستمر الي 23 مارس الحالي.

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