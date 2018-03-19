سناتور امریكی: حظر النجباء جزء من استراتیجیة المواجهة مع ایران

وأفادت الصحیفة ان السناتور الجمهوری الذی قدم مشروع حظر حركة النجباء للكونغرس الامریكی طالب فی المقال الحكومة الامریكیة بمهاجمة فصائل المقاومة العراقیة بذریعة التواطؤ مع السیاسات الایرانیة، هذا بحسب تعبیره.

واشاد 'تید بو' فی مقاله فی صحیفة جروزالم بوست باستراتیجیة دونالد ترامب الجدیدة لمواجهة ایران، قائلا: أنه بعد اقرار هذه الاستراتیجیة سیكون دعم ایران للمیلیشیات الارهابیة (حسب تعبیره) نقطة تركیز اساسیة.

واعترف بمكانة فصائل المقاومة الكبیرة والمؤثرة علي الصعید السیاسی والاجتماعی فی العراق، مضیفا أن فصائل كحزب الله النجباء وعصائب اهل الحق تسیطر علي مناطق وسیعة بعد تحریرها من داعش فی العراق وسوریا وهذا الامر یساعد علي اكمال الهلال الشیعی الممتد من ایران الي البحر المتوسط حسب تعبیره.

وكتب هذا السناتور المتشدد فی توصیف المقاومة الاسلامیة حركة النجباء للمخاطب الاسرائیلی: تم تشكیل حركة حزب الله النجباء فی عام 2013 علي أیدی مقاتلین عراقیین، وتتلقي هذه الحركة دعمًا كبیرًا من إیران. وقد تم تصنیف قائدها، أكرم الكعبی، علي أنه إرهابی من قبل الولایات المتحدة فی عام 2009 لشن هجمات علي الأمریكیین فی العراق، وكثیراً ما یتم نشر صوره خلال قیادة قواته فی سوریا او اللقاءات مع قائد فیلق القدس التابع للحرس الثوری اللواء قاسم سلیمانی.

واضاف، أن النجباء تنشط بشكل خاص فی شرق سوریا، مما یهدد مباشرة القوات الأمریكیة؛ وعلي وجه التحدید، تهدد المجموعة الأمریكیة فی التنف فی سوریا بسبب موقعها علي طول الطریق الذی ستستخدمه ایران لتزوید حلفائها بالأسلحة الثقیلة من طهران حتي 'الحدود إلاسرائیلیة'.

وتابع ممثل ولایة تكساس فی الكونغرس الامریكی فی مقاله الذی نشره فی صحیفة جروزالم بوست الصهیونیة، أن المقاومة الاسلامیة حركة النجباء أعلنت صراحة أنها ستكون جزءا من المواجهة ضد اسرائیل وشكلت لواء مهمته تحریر الجولان المحتل.

وأعرب صاحب مشروع حظر المقاومة الاسلامیة حركة النجباء المعروف بـ(H.R.4238)، عن غضبه من دور فصائل كالنجباء فی تحقیق سیاسات الجمهوریة الاسلامیة فی المنطقة، مصرحا أن الهدف من هذا المشروع هو 'حصر المصادر المالیة' لحلفاء ایران و'تشویه صورتهم'.

وانتقد السناتور تید بو فی ختام مقاله، تعاون الحكومة العراقیة مع الحشد الشعبی، مؤكدا ضرورة المواجهة الجدیة مع حلفاء ایران فی المنطقة، مبینا أن حظر حركة النجباء اجراء یتناسب مع استراتیجیة كبري وهی المواجهة مع ایران... علي امریكا أن تبعث رسالة واضحة الي المنطقة من خلال شن هجمات علي حلفاء ایران.

انتهي ** 1837

