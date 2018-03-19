الرئيس روحاني غدا في محافظة كرمانشاه

كرمانشاه / 19 اذار / مارس / ارنا – قال محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند' ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني سيزور المحافظة غدا الثلاثاء لتفقد المناطق المنكوبة في الزلزال (بقوة 7.3 علي مقياس ريختر الذي هزّ مناطق في المحافظة في 12 نوفمبر 2017)، فضلا عن تدشين عدد من المشاريع الانتاجية والخدمية والزراعية هناك.

واردف بازوند في تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاثنين، قائلا ان عددا من الوزراء سيرافقون الرئيس روحاني في زيارته لمحافظة كرمانشاه غدا؛ مبينا ان روحاني سيقوم بتفقد قريتي 'سربل ذهاب' و'قصر شيرين' اللتين تعرضتا للزلزال، ليتحدث مع الاهالي بمن فيهم اُسر الضحايا في هذا الحادث.
ولفت محافظ كرمانشاه ايضا الي ان الرئيس روحاني سيفتتح خلال زيارته للمحافظة عددا من المشاريع الخدمية والزراعية والانتاجية، بما يشمل طريق كرمانشاه السككي.
يذكر، ان زلزالا بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر، ضرب في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2017 ، قضاء أزكله الذي يقع علي بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب علي بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.
كما الحق الزلزال هذا أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه؛ وبحسب تقييمات مؤسسة السكن الايرانية، ان مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية في هذا الحادث المرير.
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الرئيس روحاني غدا في محافظة كرمانشاه

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