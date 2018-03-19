خلال اللقاء مع السفير الايراني؛

رئيس برلمان كوريا الجنوبية : سيول ترغب في تنمية شاملة للعلاقات مع طهران

بكين / 19 اذار / مارس/ ارنا- اكد رئيس برلمان كوريا الجنوبية 'سي كيون جانغ' رغبة بلاده في تنمية شاملة للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان برلماني البلدين يحملان رؤية وفهما مشتركا حيال تعزيز التعاون الثنائي؛ الامر الذي من شأنه ان يشكل دعامة مناسبة لتمتين علاقات البلدين.

وقال كيون جانغ اليوم الاثنين خلال اللقاء مع السفير الايراني لدي سيول 'حسن طاهريان'، ان البرلمان الكوري الجنوبي يدعم نشاطات الشركات الكورية لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ متطلعا الي تعزيز هذه النشاطات وبما يشمل مختلف المجالات الصناعية والتجارية في ايران.
وفيما اشار الي زيارته خلال العام الماضي الي طهران، ولقائه برئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، قدم رئيس البرلمان الكوري الجنوبي دعوة الي نظيره الايراني لزيارة بلاده.
الي ذلك، نوّه سفير الجمهورية الاسلامية في سيول حسن طاهريان، الي دور ومكانة البرلمان الايراني علي صعيد تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وسيول؛ معربا عن ارتياحه من التطور الايجابي الذي حصل في هذه العلاقات خلال العام الايراني الحالي (والمشرف علي نهايته في 21 مارس)، ومتطلعا الي مواصلة هذا المسار خلال العام القادم.
وقال طاهريان انه ينبغي للجانبين الايراني والكوري الجنوبي، وعبر تعزيز التعاون البرلماني بينهما ان يعمدا علي تكريس العلاقات الثنائية بما يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

ايران وكوريا الجنوبية

تنمية شاملة للعلاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

رئيس برلمان كوريا الجنوبية : سيول ترغب في تنمية شاملة للعلاقات مع طهران

معظم المشاهدات

قاسمی: استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت عدم استعدادها للحوار والوصول للتفاهم

قاسمی: استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت عدم استعدادها للحوار والوصول للتفاهم

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

خلال إستقباله وزير الخارجية العماني؛

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

أحدث الأخبار

اليوم الذي ركعت فيه بريطانيا أمام إرادة الشعب الإيراني

بمناسبة ذكري تأميم صناعة النفط في إيران 1951؛

اليوم الذي ركعت فيه بريطانيا أمام إرادة الشعب الإيراني

رئيس برلمان كوريا الجنوبية : سيول ترغب في تنمية شاملة للعلاقات مع طهران

خلال اللقاء مع السفير الايراني؛

رئيس برلمان كوريا الجنوبية : سيول ترغب في تنمية شاملة للعلاقات مع طهران

الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات

الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات

سقوط 5 قتلي خلال انفجارين ارهابيين في افغانستان

سقوط 5 قتلي خلال انفجارين ارهابيين في افغانستان

إعادة بناء الوحدات السكنية للمناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه تنتهي في أيار

إعادة بناء الوحدات السكنية للمناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه تنتهي في أيار

موضوعات مرتبط