رئيس برلمان كوريا الجنوبية : سيول ترغب في تنمية شاملة للعلاقات مع طهران

وقال كيون جانغ اليوم الاثنين خلال اللقاء مع السفير الايراني لدي سيول 'حسن طاهريان'، ان البرلمان الكوري الجنوبي يدعم نشاطات الشركات الكورية لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ متطلعا الي تعزيز هذه النشاطات وبما يشمل مختلف المجالات الصناعية والتجارية في ايران.

وفيما اشار الي زيارته خلال العام الماضي الي طهران، ولقائه برئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني، قدم رئيس البرلمان الكوري الجنوبي دعوة الي نظيره الايراني لزيارة بلاده.

الي ذلك، نوّه سفير الجمهورية الاسلامية في سيول حسن طاهريان، الي دور ومكانة البرلمان الايراني علي صعيد تنمية العلاقات الثنائية بين طهران وسيول؛ معربا عن ارتياحه من التطور الايجابي الذي حصل في هذه العلاقات خلال العام الايراني الحالي (والمشرف علي نهايته في 21 مارس)، ومتطلعا الي مواصلة هذا المسار خلال العام القادم.

وقال طاهريان انه ينبغي للجانبين الايراني والكوري الجنوبي، وعبر تعزيز التعاون البرلماني بينهما ان يعمدا علي تكريس العلاقات الثنائية بما يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية ذات الاهتمام المشترك.

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