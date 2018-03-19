الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات

لندن - 19 اذار - مارس -ارنا - كشفت صحيفة 'ذي اندبندنت' البريطانية النقاب عن أن واحدا من كل 3 طلاب مسلمين يعيشون في خوف من الهجمات أو إساءة المعاملة في الحرم الجامعي في بريطانيا، كما أن النساء خاصة اللاتي يرتدين ثيابًا إسلامية تقليدية هم أكثر قلقا علي سلامتهم مع تصاعد وتيرة جرائم الكراهية ضد الإسلام (الإسلامو فوبيا).

وأضافت الصحيفة البريطانية - في تقرير نشرته في نسختها الإلكترونية أن أكثر من نصف عدد الطلاب المسلمين يتعرضون للمضايقة أو الإساءة عبر الإنترنت ، فضلا عن أنهم باتوا ضحايا تعديات أو إساءة في المدرسة أو الجامعة.
وكشف استطلاع الاتحاد الوطني البريطاني للطلاب، الذي شاركت فيه صحيفة 'ذي إندبندنت'، أن معظم الطلاب (79 في المائة) الذين عانوا من سوء المعاملة شعروا بأنهم استُهدفوا بسبب كونهم مسلمين.
وذكر هؤلاء المستهدفون كلمات أو رموز الكراهية، والوقائع التي تزامنت مع حوادث إرهابية، علي أنها مؤشرات تؤكد أن ما تعرضوا له نتاج تعصب ديني.
ووجد التقرير أن النساء اللاتي يرتدين ثيابًا إسلامية تقليدية، مثل الحجاب أو النقاب أو الجلباب، كن أكثر عرضةً للقلق من إساءة المعاملة أو الهجمات.
وتظهر النتائج الجديدة ارتفاع مد جرائم الكراهية التي تواجه الجالية المسلمة في جميع أنحاء بريطانيا، وزادت عدد جرائم الكراهية التي تستهدف المساجد في المملكة المتحدة بأكثر من الضعف بين عامي 2016 و 2017 ، وهي الأرقام التي تم الكشف عنها العام الماضي.
ووصف فياز ميجل مدير شركة فيث ماترز ، التي تعمل علي زيادة تماسك المجتمع ، تقرير الاتحاد الوطني البريطاني للطلاب الجديد بأنه 'غير مفاجئ'.
وقال 'هناك المزيد من الخطابات المعادية للمسلمين والإساءة في العالم الحقيقي أكثر من أي وقت مضي في عام 2012 ، وارتفع مستوي الخوف في المجتمعات المسلمة من الشباب ، إنهم لا يشعرون بالأمان بعد الآن لأنهم عانوا من هذه الحوادث'.
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الإندبندنت: واحد من كل 3 طلاب مسلمين يتعرض لمضايقات بالجامعات

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