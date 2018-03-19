سقوط 5 قتلي خلال انفجارين ارهابيين في افغانستان

وافاد مراسل 'ارنا' من العاصمة الافغانية كابول، ان الانفجار الاول حدث في مدينة 'جلال اباد' مركز محافظة ننكرهار وتحديدا امام مدرسة 'افغان – ترك'.

وقال المتحدث باسم محافظ ننكرهار 'عطاء الله خوكاني' في تصريح لمراسل ارنا، ان هذا الهجوم الارهابي هذا استهدف المنطقة الثالثة في مدينة جلال اباد، وبالقرب من المقر الذي كان الرئيس السابق للحزب الاسلامي الافغاني 'كلب الدين حكمتيار' يلقي كلمة فيه؛ مبينا ان الانفجار اسفر عن مقتل 4 مدنيين واصابة 11 اخرين.

واردف قائلا، ان القنبلة كانت قد وضعت في دراجة نارية، والتي انفجرت خلال كلمة حكمتيار؛ مضيفا انه تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، دون وجود معلومات دقيقة عن وضعهم الصحي.

من جانبه، قال المتحدث باسم محافظ هرات 'جيلاني فرهاد' ان التفجير الثاني في افغانستان اليوم، هزّ مدينة 'شينديد' جنوبي هرات، حيث قتل شخص واحد من المدنيين، واصيب 7 اخرون.

واوضح ان التفجير حدث اثر قنبلة كانت مخبئة في دراجة نارية ارتطمت بسيارة احد المدنيين علي طريق مدينة شينديد.

هذا، وتعرضت العاصمة الافغانية امس الاحد ايضا الي انفجارين قتل علي اثرهما اثنان من المدنيين، واصيب 6 اخرون.

انتهي ** ح ع

