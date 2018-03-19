إعادة بناء الوحدات السكنية للمناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه تنتهي في أيار

وأضاف 'رضا خاجئي' اليوم الإثنين في تصريح لمراسل إرنا انه، 'بعد التقييم الذي أجرته هذه اللجنة، تم تحديد الوحدات المتضررة إثر الزلزال والتي بلغ عددها 59 ألفا و650 وسنحاول إتمام عمليات ترميمها حتي 21 من شهر أيار/مايو المقبل'.

وفي معرض إشارته الي بدء عمليات إعادة البناء وترميم 25 ألفا و800 وحدة سكنية، صرح خاجئي، انه لحد الآن، تم الإنتهاء من ترميم 17 ألف وحدة سكنية وعاد سكانها اليها.

يذكر، ان زلزال بلغت قدرته 7.3 درجات علي مقياس ريختر، ضرب قضاء أزكله الذي يقع علي بعد 11 كيلومترا ومدينة سربُل ذهاب التي تقع علي بعد 32 كيلومترا من غرب كرمانشاه، في تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وأسفر عن مقتل 620 شخصا وإصابة 12 ألفا و386 آخرين.

يذكر ان هذا الزلزال، ألحق أضرارا بعشرة مدن وألف و930 قرية تابعة لمحافظة كرمانشاه وحسب تقييمات مؤسسة السكن للثورة الإسلامية، مايزيد عن 100 ألف وحدة سكنية حضرية وقروية تهدمت بصورة كلية وجزئية.

إنتهي**أ م د** 1837

