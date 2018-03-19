روحاني يهنيء ميركل لتعيينها مستشارة لالمانيا للمرة الرابعة

طهران/19آذار/مارس- ارنا - بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الاثنين برقيه تهئنة الي آنجلا ميركل هناها فيها بمناسبة تعيينها مستشارة لالمانيا للمرة الرابعة علي التوالي.

واكد الرئيس روحاني في البرقية ان العلاقات العريقة والودية والبناءة بين طهران وبرلين وفرت فرصا مناسبة لتطوير العلاقات المشتركة اكثر من ذي قبل.
واضاف انه من المتوقع ان نشهد خلال المرحلة الجديدة، التنمية المتزايدة للعلاقات الثنائية علي اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة من خلال الاعتماد علي الطاقات المتنوعة المتاحة في ظل خبراتكم القيمة.
وصرح : في هذا المجال وفي ظل الاحترام للدور البناء والفاعل لآلمانيا في المفاوضات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة ( الاتفاق النووي) فاننا نتطلع الي مواصلة هذه التوجهات في تنفيذ هذه الخطة بصورة كاملة وناجحة والتصدي للاطماع غير المشروعة في هذا المسار.
وتابع الرئيس روحاني انه ونظرا الي التهديدات المتزايدة علي الصعيد العالمي في مجالات مثل البيئة والارهاب والازمات الاقليمية والتوجهات احادية الجانب فيبدو بان هناك امكانية لمواصلة المساعي المشتركة للبلدين في المجالات الاقليمية والدولية.
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ايران

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أنجلا مركل

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روحاني يهنيء ميركل لتعيينها مستشارة لالمانيا للمرة الرابعة

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