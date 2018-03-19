طهران تستضیف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادی بین إیران وأوزبكستان

طهران/19 آذار/مارس/إرنا- أعلن المدیر العام لمكتب أوروبا وأمیركا فی مؤسسة التنمیة التجاریة فی إیران 'بهروز الفت' عن عقد اللجنة المشتركة الثانیة عشرة للتعاون بین إیران وأوزبكستان فی أبریل/نیسان المقبل.

واضاف 'ألفت' الیوم الإثنین، ان ممثلی مختلف الأجهزة الحكومیة والقطاعات الخاصة الإیرانیة والأوزبكیة یستعرضون خلال الاجتماع سبل تعزیز التعاون الإقتصادی والتجاری بین البلدین، وبما یشمل مجالات النقل والجمارك والصیرفة والإستثمار والریاضة والسیاحة والثقافة ومعاییر الجودة والصناعة والإتصالات.
واذ إشار الي تاریخ انعقاد هذا الإجتماع، خلال یومی 9 و10 أبریل/نیسان 2018 فی طهران، قال المسؤول الایرانی ان جدول اعمال الاجتماع یتضمن توقیع عدد من الوثائق ومذكرات التعاون فی شتي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وستعقد اللجنة المشتركة الثانیة عشرة للتعاون بین إیران وأوزبكستان فی طهران، بحضور النائب الأول لرئیس الوزراء، رئیس مجلس الإدارة فی شركة السكك الحدیدیة المساهمة الأوزبكیة، و وزیر الصناعة والمناجم والتجارة الإیرانی.
وأعلنت منظمة التنمیة التجاریة فی إیران ان حجم التبادل التجاری بین إیران وأوزبكستان یبلغ 99 ملیون دولار ومن هذا الحجم، فیما تبلغ حصة صادرات السلع الإیرانیة 58 ملیون دولار و 41 ملیون دولار منه یختص بالسلع المستوردة من قبل إیران.
وخلال العام الإیرانی الماضی (إنتهي فی 20 آذار/مارس 2017)، بلغ حجم التبادل التجاری بین البلدین للعام الجاری 227 ملیون دولار وكان المیزان التجاری لإیران إیجابیا بقدر 47 ملیون دولار.
وتشمل السلع المصدرة الإیرانیة الي أوزبكستان منتجات بتروكیماویة، والفستق والشای وأنواع الأرضیات وحجر الزنك.
إنتهی**أ م د/ح ع**



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طهران تستضیف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الإقتصادی بین إیران وأوزبكستان

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