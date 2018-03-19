فی رسالة تهنئة بمناسبة عید النوروز؛

زنغنة : صناعة النفط الایرانیة وبعد سنوات من الحظر استعادت مسارها نحو التقدم

طهران/19آذار/ مارس- إرنا – قال وزیر النفط الایرانی بیجن زنغنة فی رسالة تهنئة له بمناسبة حلول راس السنة الجدیدة (نوروز)، أنّ صناعة النفط وبعد اجتیازها سنوات من الحصار والحظر إستطاعت ان تستعید مسارها نحو التطور والرقی.

وأضاف زنجنه، إنّ القطاع النفطی الایرانی علی أعتاب سنة جدیدة سبقتها سنة مصاحبة بالصعوبات وبمزید من الخبرات والمعرفة.
وأشار الوزیر الایرانی الی هدفین من أهداف وزارة النفط، یتمثل الاول فی تطویر صناعة النفط التی تعتبر الركیزة فی مسیرة التنمیة داخل البلاد وبما یستدعی استثمارات ضخمة فی الصعیدین المحلیؤ والاجنبی؛ والهدف الثانی الذی یكمن فی تحسین الحالة المعیشیة للكوادر العاملة فی قطاع النفط.
وختاماً أحیی وزیر النفط ذكری الضحایا الذین قضوا فی سبیل تعزیز الصناعة النفطیة للبلاد فی مناطق العملیات والمصانع، بما یشمل مصفاة طهران، وحادث الحریق فی حقل 147بمنطقة «رك سفید» فی محافظة بوشهر (جنوب) .
علماً أنّ تثبیت المستوی الانتاجی الیومی للنفط حتی 4 ملایین برمیل وتصدیر 2.6 ملیون برمیل نفطی وسوائل غازیة وافتتاح مراحل من مشروع بارس جنوبی الضخم كانت من منجزات القطاع النفطی للسنة الایرانیة التی لم تبق الا ساعات لإنتهائها.
إنتهی** ع ج/ ح ع **



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زنغنة : صناعة النفط الایرانیة وبعد سنوات من الحظر استعادت مسارها نحو التقدم

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