خبراء ايرانيون يزودون 140محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالوقود النظيف

وأضاف حسين آذري اليوم الاثنين بأنّ عملية استبدال الوقود الاُحفوري بالوقود الحراري وتوظيف المياه لانتاج الكهرباء من أهم الخطوات العملية لخفض التلوث البيئي الناجم عن نشاط المنشآت العاملة بالوقود الاُحفوري.

كما أشار آذري الي مشاريع يقوم بها حالياً خبراء ايرانيون خارج البلاد في سوريا وأفغانستان والعراق في انتاج الطاقة الكهربائية مشيداً بجهود الشركة للسعي الي بلوغ الإكتفاء الذاتي في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الصديقة للبيئة.

كما أعلن آذري عن انتاج ايران مراجل صناعية كبري كان انتاجها ينحصر علي دول قليلة ساعدت ايران علي انتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاج اليها.

علماً بأنّ مجموعة مبنا الصناعية الانتاجية تقوم حالياً بانتاج التوربينات الغازية والحرارية وكهرُمائية إضافة الي قاطرات وعربات قطارات.

إنتهي** ع ج**2344

