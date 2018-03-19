المانیا تؤكد علي صون الاتفاق النووی والحوار مع ایران

وفی حدیث مع الصحفیین قبیل اجتماع مجلس وزراء الخارجیة الأوروبی فی بروكسل الیوم، وصف وزیر الخارجیة الألمانی، الاتفاق النووی بالمهم جدا وشدد علي ضرورة استمرار المشاورات مع نظرائه الأوروبیین خاصة وزیری خارجیة فرنسا وبریطانیا لحفظ واستمرار الاتفاق النووی.

وفی الوقت نفسه أكدت وزارة الخارجیة الألمانیة فی بیان حول اجتماع مجلس وزراء الخارجیة الأوروبی فی بروكسل، علي ان الاتحاد الأوروبی یسعي الي حفظ الاتفاق النووی مع ایران .

واضاف البیان : فی نفس الوقت ینظر الاتحاد الاوروبی بقلق الي دور ایران فی المنطقة وبرنامجها الصاروخی، ویؤكد علي ضرورة استمرار المفاوضات المنظمة مع ایران.

مسؤولة السیاسة الخارجیة فی الاتحاد الأوروبی فدریكا موغرینی، أكدت الیوم ان اجتماع مجلس وزراء الخارجیة الأوروبی فی بروكسل، سیبحث الیوم سبل استمرار تنفیذ الاتفاق النووی، ولم یطرح أی اقتراح حول فرض عقوبات جدیدة علی ایران.

وزیر الخارجیة الفرنسی 'جان ایو لودریان' هو الاخر أكد علي ضرورة حفظ واستمرار تنفیذ الاتفاق النووی، وقال ان هذا الموضوع لاینبغی ان یحول دون التطرق الي القضایا الاخري مثل الموضوع الصاروخی او القضایا الأقلیمیة.

و فی اجتماع الیوم لمجلس وزراء الخارجیة الأوروبی، سیبحث وزراء خارجیة دول الاتحاد الأوروبی فضلا عن موضوع ایران ، العدید من القضایا منها الأزمة فی سوریا واوكرانیا وایضا اخر المستجدات المتعلقة بشبه الجزیرة الكوریة بحضور وزیر خارجیة كوریا الجنوبیة 'كانغ كوانغ- وا'.

انتهی** 2344

