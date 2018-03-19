خبير ايراني في الشؤون الدولية:

تأكيد بوتين علي صيانة الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الجديدة

طهران/19آذار/ مارس- إرنا – إعتبر خبير في الشؤون الدولية، الإتفاق النووي نتاجاً هاماً لبوتين علي صعيد السياسة الخارجية القائمة علي المصالح الروسية وقال: إنّ هذا الاتفاق الذي ربحت فيه جميع الأطراف الموقعة سيكون ضمن القضايا التي يؤكّد عليها بوتين خلال ولايته الجديدة.

وعن صدي فوز بوتين في انتخابات رئاسة الجمهورية علي المستوي الدولي، أضاف بهزاد خوش اندام اليوم الاثنين بأنّ أداء بوتين وسياسات روسيا تجاه القضايا الدولية قائمة علي إتباع الإجراءات التي يفرضها المجتمع الدولي والمتلائمة مع المصالح الروسية معرباً عن إعتقاده بشروع حرب باردة جديدة بعد أزمة اوكرانيا 2014 إثر المواجهة بين روسيا من جانب واوروبا والولايات المتحدة من جانب آخر.
ونظراً الي إلتزام بوتين بماتفرضه عليه مصالح روسيا العالمية سيدعم دون شك الإتفاق النووي وسيسعي لصيانته وعدم تغييره.
وإعتبر خوش اندام، الاتفاق النووي الايراني، وتعاون ايران وروسيا وتركيا في القضية السورية، له أن يتحول الي ورقة رابحة بيد بوتين في تداولاته العالمية كي يوظفها لصالح المنافع الوطنية لروسيا العظمي. ومن المحتمل أن يتحول حفظ الملف الايراني النووي الي أهم هاجس لدي بوتين في ولايته الرئاسية الجديدة.
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خبير ايراني في الشؤون الدولية

دعم بوتين للاتفاق النووي

صيانة الاتفاق النووي مصلحة روسية

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تأكيد بوتين علي صيانة الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الجديدة

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