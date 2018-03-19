قائد قوات حرس الحدود : ضبط 71 طنا من المخدرات في الحدود الشرقية

واضاف العميد رضايي اليوم الاثنين في حديث مع الصحفيين، ان مكافحة الظاهرة المشؤومة المتمثلة في تهريب السلع و المخدرات متواصلة مؤكدا بذلك إن المناطق الحدودية تنعم بالامن المطلوب.

من جانبه اعلن مساعد قائد قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان و بلوشستان العقيد 'غلام رضا جعفري' عن ضبط طن و 370 كيلوغراما من المخدرات و بندقيتين خلال اشتباك مع مهربي الاسلحة في جنوب المحافظة يوم امس.

واضاف انه تم خلال هذه العمليات القاء القبض علي اربعة من مهربي المخدرات.

واوضح ان قوات الامن الداخلي تمكنت من فك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات كانت تعمل علي تهريب حجم كبير من المخدرات في المحافظة.

واكد ان قوات الامن الداخلي و من خلال تزويدهم بالمعلمومات و الرصد المتواصل، لن تسمح لعصابات تهريب المخدرات من تحقيق اهدافها المشؤومة.

يذكر ان محافظة سيستان وبلوجستان (شرق ايران) تحتل المركز الاول علي الصعيد العالمي في مكافحة المخدرات نظرا لمجاورته لافغانستان وباكستان.

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