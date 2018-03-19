حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر بلغ 200 مليون دولار

طهران/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - قال المدير العام لمكتب الشؤون العربية والافريقية في منظمة تطوير التجارة الايرانية، ان حجم التبادل التجاري بين ايران و قطر ارتفع من 90 مليون دولار العام الماضي الي 200 مليون دولار هذا العام نظرا لأزمة علاقات قطر مع السعودية والامارات.

حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر سجل تذبذبا خلال العقد الماضي، والمؤشر التجاري مع قطر احيانا يكون لصالح ايران بمقدار 5 الي 143 مليون دولار.
وسجل حجم التبادل التجاري هذا العام رقما قياسيا، وبلغ 148 مليون دولار وفقا لارقام منظمة تطوير التجارة للاشهر الثمانية الماضية.
في الاشهر الثمانية الماضية، صدرت ايران بضائع وخدمات الي قطر بقيمة 166 مليون دولار وفي المقابل استوردت 18 مليون دولار سلع وخدمات منها.
وبهذا الشان أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية في منظمة تطوير التجارة الايرانية 'فرزاد بيلتن' عن انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وقطر في الدوحة يومي 16 و17 نيسان / ابريل القادم.
وصرح بان الدورة السادسة لاجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين طهران والدوحة، سيتعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة القطري ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني.
واوضح بان هذا الاجتماع يعقد في اطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين حول بعض وثائق التعاون وأليات تطوير العلاقات، وسيناقش العديد من القضايا في مجالات الاستثمارات والتجارة والطاقة والنقل والسياحة والصناعة والمناجم من قبل ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
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حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر بلغ 200 مليون دولار

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