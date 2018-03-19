خلال رسالة تهنئة وجهها للإعلاميين:

شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

طهران/19آذار/ مارس- إرنا – كتب الأمين العام للمجلس الأعلي للأمن القومي الايراني في رسالة تهنئة وجهها للاعلاميين علي أعتاب السنة الايرانية الجديدة: إنّ الإعلاميين لعبوا دوراً مصيرياً طيلة العام المنصرم في نشر الشعور بالأمان والسكينة لدي المواطنين وكرسوا مساعيهم للمضي قدماً بالأهداف السامية للبلد.

كما أعرب علي شمخاني عن شكره وتقديره للصحفيين ومدراء الوسائل الإعلامية الايرانية واصفاً اياهم بالمجاهدين المنتجين للقوة الناعمة الداعمة للنظام الاسلامي.
وأشاد الإدميرال شمخاني بالدور المصيري لشبكة إعلام البلاد التي عززت الأمن القومي المستدام والذي قل مثيله داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية معرباً عن أمله بإستمرار التعاون المشترك مع الإعلاميين لتسريع عملية التوصل الي أهداف ومصالح وطنية متفق عليها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإجتماع.
وختاماً كتب شمخاني: أتمني لكل إعلامي سنة حافلة بالنجاح والشموخ والبهجة.
إنتهي** ع ج**2344



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اجتماعي

الإدميرال شمخاني

رسالة تهنئة موجهة للإعلاميين

دور الاعلام في أمن البلاد

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شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

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شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

خلال رسالة تهنئة وجهها للإعلاميين:

شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

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