شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

كما أعرب علي شمخاني عن شكره وتقديره للصحفيين ومدراء الوسائل الإعلامية الايرانية واصفاً اياهم بالمجاهدين المنتجين للقوة الناعمة الداعمة للنظام الاسلامي.

وأشاد الإدميرال شمخاني بالدور المصيري لشبكة إعلام البلاد التي عززت الأمن القومي المستدام والذي قل مثيله داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية معرباً عن أمله بإستمرار التعاون المشترك مع الإعلاميين لتسريع عملية التوصل الي أهداف ومصالح وطنية متفق عليها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإجتماع.

وختاماً كتب شمخاني: أتمني لكل إعلامي سنة حافلة بالنجاح والشموخ والبهجة.

إنتهي** ع ج**2344

