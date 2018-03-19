الرئيس روحاني يهنئ بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية

طهران/19آذار/مارس/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني برقية تهنئة الي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيه بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية مؤكدا إستعداد طهران لتعزيز التعاون الشامل مع روسيا علي الصعيدين الاقليمي والدولي.

وجاء في برقية التهنئة للرئيس روحاني: إن اجراء الانتخابات الرئاسية الروسية بشكل رائع و فوزكم الساحق في هذه الانتخابات يبعث علي السرور والارتياح، وبهذه المناسبة نتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات وكلنا أمل في أن العلاقات الايرانية الروسية ستشهد مزيد من التطور في المرحلة الجديدة .
واعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة معلنا إستعداد ايران لتمتين هذه العلاقات أكثر فأكثر علي الصعيدين الاقليمي و الدولي.
كما عبر عن تمنياته لنجاح و سعادة روسيا حكومة و شعبا.
وأعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنسبة 76,67 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الذي جري الأحد، كما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99,80 بالمئة من بطاقات الاقتراع، مشيرة إلي أن نسبة المشاركة بلغت 67 بالمئة.
انتهي**1110**2344



برچسب ها

سياسي

الرئيس روحاني

فوز بوتين

الانتخابات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني يهنئ بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية

معظم المشاهدات

قاسمی: استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت عدم استعدادها للحوار والوصول للتفاهم

قاسمی: استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت عدم استعدادها للحوار والوصول للتفاهم

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

خلال إستقباله وزير الخارجية العماني؛

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

أحدث الأخبار

المانيا تؤكد علي الاتفاق النووي والحوار مع ايران

المانيا تؤكد علي الاتفاق النووي والحوار مع ايران

تأكيد بوتين علي صيانة الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الجديدة

خبير ايراني في الشؤون الدولية:

تأكيد بوتين علي صيانة الاتفاق النووي خلال ولايته الرئاسية الجديدة

قائد قوات حرس الحدود : ضبط 71 طنا من المخدرات في الحدود الشرقية

قائد قوات حرس الحدود : ضبط 71 طنا من المخدرات في الحدود الشرقية

حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر بلغ 200 مليون دولار

حجم التبادل التجاري بين ايران وقطر بلغ 200 مليون دولار

شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

خلال رسالة تهنئة وجهها للإعلاميين:

شمخاني: للاعلام دور مصيري في استتباب الأمن في المجتمع

موضوعات مرتبط