الرئيس روحاني يهنئ بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية

وجاء في برقية التهنئة للرئيس روحاني: إن اجراء الانتخابات الرئاسية الروسية بشكل رائع و فوزكم الساحق في هذه الانتخابات يبعث علي السرور والارتياح، وبهذه المناسبة نتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات وكلنا أمل في أن العلاقات الايرانية الروسية ستشهد مزيد من التطور في المرحلة الجديدة .

واعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة معلنا إستعداد ايران لتمتين هذه العلاقات أكثر فأكثر علي الصعيدين الاقليمي و الدولي.

كما عبر عن تمنياته لنجاح و سعادة روسيا حكومة و شعبا.

وأعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنسبة 76,67 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الذي جري الأحد، كما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99,80 بالمئة من بطاقات الاقتراع، مشيرة إلي أن نسبة المشاركة بلغت 67 بالمئة.

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