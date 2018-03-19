الشركات الايرانية تشارك في معرض قطر الزراعي الدولي

الدوحة/ 19 اذار/ مارس/ ارنا - تشارك 15 شركة ايرانية في فعاليات النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي 'أغريتك 2018 ' خلال الفترة من 20 إلي 22 مارس الجاري.

وسجل حضور الشركات الايرانية هذا العام زيادة بمعدل 5 اضعاف عن العام الماضي.
وتنطلق فعاليات النسخة السادسة لمعرض قطر الزراعي الدولي 'أغريتك 2018 ' غدا الثلاثاء بمشاركة 350 جهة تمثل 37 دولة من مختلف أنحاء العالم .
ويضم المعرض 31 جناحا عالميا، وقسمت الشركات والدول المشاركة إلي فئات مخصصة، من أبرزها تصميم المساحات الخضراء والتقنيات والمعدات والفواكه والخضروات وزراعة نخيل التمور والأطعمة العضوية والحليب والألبان والعصائر والماكينات الزراعية وأنظمة وإدارة المزارع والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية والمشاتل وحماية وإنتاج المحاصيل ومعدات التبريد.
وتستعرض أهم الابتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية، وتعقد سلسلة من المحاضرات والاجتماعات لمناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع الزراعي مع أصحاب المزارع وخبراء الزراعة والجهات الحكومية والأخصائيين البيئيين ومقدمي التكنولوجيا.
وفي تصريح لمراسل ارنا قال الملحق الاقتصادي بالسفارة الايرانية في الدوحة محمد باقري، ان الشركات الايرانية المشاركة بالمعرض من ثلاث محافظات هي بوشهر وهرمزكان وطهران.
واضاف باقري، ان الشركات الايرانية ستعرض منتجاتها في 24 جناحا موضحا بان الشركات الايرانية ازدادت 5 اضعاف عن الدورة السابقة.
وصرح بان التحسن النسبي في علاقات البلدين من العوامل المهمة للمشاركة الواسعة للشركات الايرانية في معرض قطر الزراعي.
واوضح الملحق الاقتصادي بالسفارة الايرانية في قطر، ان الشركات الايرانية تعرض منتجاتها في قطاعات الثروة السمكية والزراعية والمواد الغذائية والمكسرات والحلويات .
يذكر انه وبعد فرض الحظر من قبل السعودية والامارات وبحرين، اتجهت قطر الي ايران وتركيا لسد احتياجاتها من المواد الغذائية .
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الشركات الايرانية تشارك في معرض قطر الزراعي الدولي

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