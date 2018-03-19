نقوي حسيني: صادقت الولايات المتحدة 19مرة علي نقض الاتفاق النووي

طهران/19آذار/ مارس- إرنا – صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشوري الاسلامي، بأنه لانية لدي الولايات المتحدة في تطبيق بنود الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها الواردة فيه، إذ قامت 19 مرة بنقض الاتفاق عبر فرض عقوبات جديدة ضد ايران وتجميد أرصدتها المالية.

وأضاف سيد حسين نقوي حسيني اليوم الاثنين بأنّ الولايات المتحدة رغم ترحيب الجميع بالاتفاق النووي بدأت بخرقه منذ اليوم الاول عبر إدراج 11 شخصية سياسية ايرانية علي قائمة المحظورين مع علمها التام بالبيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفيدة بالتزام ايراني تام ببنود الاتفاق.
وأعرب نقوي حسيني عن أسفه لتلاعب الاوروبيين بملف الاتفاق النووي حيث إقترحوا فرض عقوبات صاروخية ضد ايران تماشياً مع السياسة الأمريكية وإرشاءً لها لعدم خروجها عن الإتفاق.
كما أعرب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشوري الاسلامي عن تشاؤمه بالنسبة لمستقبل الاتفاق مؤكداً علي عدم خضوع ايران أمام أي ضغوط أو عقوبات جديدة تفرض عليها لتتنازل عن برنامجها الصاروخي.
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نقوي حسيني: صادقت الولايات المتحدة 19مرة علي نقض الاتفاق النووي

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