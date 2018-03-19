موغرینی : الاتحاد الأوروبی لم یقترح فرض عقوبات علي ایران

وفی حدیث مع الصحفیین الیوم الاثنین وقبیل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجیة للاتحاد الأوروبی فی بروكسل، قالت موغرینی : عقدنا یوم الجمعة الماضی اجتماعا للجنة المشتركة للاتفاق النووی، وأنا ساطلع وزراء خارجیة الدول الأوروبیة علي النتائج الطیبة لهذا الاجتماع.

واضافت : وفی اجتماع الیوم سنبحث ایضا السبل الكفیلة لحفظ وتنفیذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووی) بشكل كامل.

وردا علي سؤال حول مزاعم بعض وسائل الاعلام بخصوص استعداد اوروبا لفرض عقوبات جدیدة ضد ایران، قالت موغرینی : لم تطرح أی مقترحات حول فرض المزید من العقوبات ضد ایران، التركیز الیوم علي استمرار تنفیذ الاتفاق النووی.

وشددت موغرینی علي اننا نركز علي استمرار تنفیذ الاتفاق النووی تماما، والدول الأوروبیة الثلاث وایضا روسیا والصین وامیركا وایران، كان تقییمهم فی اجتماع یوم الجمعة الماضی ان الاتفاق جار التنفیذ، والجمیع ملتزم بالتنفیذ الكامل للاتفاق النووی.

واضافت مسؤولة السیاسة الخارجیة فی الاتحاد الاوروبی : لدینا مواضیع اخري مع ایران سنبحثها معها بشكل منفصل، خاصة القضایا المرتبطة بسوریا ودور ایران فی المنطقة ، لكن من المهم جدا فصل القضایا الأقلیمیة عن موضوع الاتفاق النووی.

وقالت : كما قلت لم یطرح أی اقتراح بخصوص فرض عقوبات جدیدة ضد ایران ولیس لدینا أی قرار بهذا الشان.

وأشارت موغرینی الي ان الاتحاد الأوروبی لدیه عقوبات ضد ایران حول المواضیع غیر النوویة، لكنها قالت : لا أتوقع بدء مناقشة حول عقوبات جدیدة ضد ایران، وكما قلت ان التركیز سیكون حول كیفیة استمرار الاتفاق النووی فی المستقبل كما الحال، خاصة بعد الاجتماع الجید للجنة المشتركة یوم الجمعة الماضی.

وصرحت : علي ما أعتقد ان الرسالة الرئیسیة الیوم هی، ان نبقي فی مسار التنفیذ الكامل للاتفاق النووی، ونتطرق بشكل منفصل الي القضایا الأقلیمیة بمافیها المواضیع المرتبطة بالصواریخ البالیستیة، والاتحاد الاوروبی كان له موقف واضح بهذا الشان، ویجب أن أقول ذلك أیضا ان الاتحاد الأوروبی لدیه محادثات وعلي مستوي عال لمناقشة القضایا الأقلیمیة خاصة حول الیمن، و حالیا بدأنا بالتوصل الي نتائج واعدة بهذا الشان.

وفی اجتماع الیوم لمجلس وزراء الخارجیة الأوروبی، سیبحث وزراء خارجیة دول الاتحاد الأوروبی فضلا عن موضوع ایران ، العدید من القضایا منها الأزمة فی سوریا واوكرانیا وایضا اخر المستجدات المتعلقة بشبه الجزیرة الكوریة بحضور وزیر خارجیة كوریا الجنوبیة 'كانغ كوانغ- وا'.

انتهي** 2344

