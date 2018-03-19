المناجم الصغيرة مؤهلة لإتاحة فرص عمل كثيرة للعاطلين

وأضاف محمد رضا بني اسدي راد عشية يوم الأحد خلال إجتماع اُقيم تحت عنوان «تقرير عن السنة الماضية ورؤية مستقبلية لشركة صناعات النحاس الوطنية الايرانية» بأنّ الشركة ستفعّل نشاط عدد من المناجم الصغيرة خلال العامين القادمين لانتاج المستخلصات حتي 100 الف طن.

ولخّص بني اسدي راد محاور تنمية وإنتاج الشركة في توسيع نطاق إكتشاف المناجم وتقدير جهود الايدي العاملة وتكميل السلسلة الانتاجية والتنموية للصناعات التحويلية للنحاس معلناً عن فتح صندوق مالي لخدمة العاملين في هذا القطاع لإشعارهم بالارتياح النفسي والأمن المهني.

وأفاد بني اسد راد بأنّ الشركة ستبلغ قصاري جهدها للوصول الي نسبة إنتاجية للنحاس تبلغ 400 الف طن خلال الاعوام الثلاثة القادمة ليشهد هذا المجال ازدهاراً ونشاطاً ينتج عدد أكبر من فرص العمل.

علماً بأنّ مجمّع «مس سرجشمه» لصناعة النحاس الواقع جنوب شرق ايران هو الأكبر علي مستوي الشرق الاوسط.

إنتهي** ع ج**2344

