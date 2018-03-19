لاقيود أمام عبور السيارات والزوار من نقطة باشماق الحدودية

سنندج/19آذار/ مارس- إرنا – قال مساعد الشؤون الجمركية التابعة للدائرة العامة لجمارك محافظة كردستان (غرب): إنّ عبور الزوار والسيارات الشخصية من نقطة باشماق الحدودية الواقعة في مدينة مريوان (غرب ايران) سيخلو من أي قيود وسيكون علي مدار الساعة.

وأضاف فرامرز اميدي اليوم الاثنين بأنه علي المسافرين الراغبين بدخول اقليم كردستان العراق عبر هذه النقطة الحدودية بسياراتهم الشخصية الحصول علي تصريح قبل التوجه الي هناك قبل بداية عطلة رأس السنة الايرانية كي لايواجهو صعوبات في عبور الحدود مؤكداً علي ضرورة حضور صاحب السيارة بنفسه حاملاً الوثائق المطلوبة لاستلام تصريح المغادرة.
علماً بأنّ نقطة باشماق الحدودية هي النقطة الوحيدة الرسمية في محافظة كردستان ايران لدخول الاراضي العراقية وبالتحديد اقليم كردستان العراق. وأفادت الإحصائيات بمرور الف و441 سيارة شخصية ودخول 62 الف زائر الي اقليم كردستان العراق عبر هذه النقطة خلال عيد السنة الماضية فضلاً عن إحصائيات اُخري تفيد بالترانزيت اليومي للسلع عبر نقطة باشماق الحدودية والذي بلغ يومياً 13 مليون دولار.
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اجتماعي

نقطة باشماق الحدودية

دخول اقليم كردستان العراق

عطلة عيد رأس السنة الايرانية

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لاقيود أمام عبور السيارات والزوار من نقطة باشماق الحدودية

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