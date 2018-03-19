زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كناوه جنوب ايران

بوشهر/19 آذار/ مارس/ ارنا- ضرب زلزال بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر مدينة كناوه و منطقة شبانكاره في محافظة بوشهر (جنوب ايران).

ووقع الزلزال عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين ( 4:30 تغ) .
واعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران إن الزلزال وقع علي عمق 11 كيلومترا في الاحداثية التالية: خط 29.71 الشمالي و خط 50.79 الشرقي بين مدينتي كناوه و دشتستان.
واعلن محافظ بوشهر 'عبدالكريم كراوند' في حديث لمراسل ارنا، انه لم تصل لحد الان أي تقارير عن وقوع خسائر محتملة جراء الزلزال.
واضاف ان لجنة ادارة الطوارئ في المحافظة علي أهبة الاستعداد لاغاثة المنكوبين المحتملين جراء الهزة الارضية.
وقبل وقوع الهزة الارضية بقوة 5 درجات، تم تسجيل ثماني هزات خفيفة تراوحت ما بين 3.9 و 2.6 في هذه المنطقة الي جانب هزة ارتدادية واحدة بقوة 2.7 درجة علي مقياس ريختر.
وتقع كناوه علي بعد 130 كيلومترا شمال محافظة بوشهر.
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كناوه جنوب ايران

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