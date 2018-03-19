بعد فوزه بالانتخابات... بوتين يحقق رقما قياسيا جديدا

وهكذا، أصبح الناخبون، الذين أيدوا بوتين أكثر عددا من أولئك الذين صوتوا لمرشحين آخرين أو لم يأتوا إلي صناديق الاقتراع.

-وبحلول الساعة 04.00 صباحا [بتوقيت موسكو]، تم فرز 97.91 بالمئة من الأصوات في اللجان الانتخابية. ووفقا لهم، صوت لصالح بوتين 54 مليون و 403 ألف و172 ناخبا.

هذا وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فلاديمير بوتين، حصل علي دعم 52.6 مليون ناخب، بعد فرز 95.9 ٪ من الأصوات. وهذا رقم قياسي في تاريخ روسيا ما بعد السوفييتية.

ففي انتخابات عام 2000، حصل بوتين علي دعم 39.7 مليون ناخب (52.9٪)، وفي 2004- حصل علي 49.6 مليون (71.31٪)، وفي 2012- علي 45.6 مليون (63.6٪). وفي عام 2008، حصل دميتري ميدفيديف علي دعم 52.5 مليون ناخب (70.3 ٪).

ونال بوريس يلتسين في عام 1993 في الانتخابات دعم 40.4 مليون نسمة (53.8٪)، وفي 1991، علي دعم 45.5 (57.3٪).

انتهي** 2344

