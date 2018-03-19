المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

طهران / 18 اذار / مارس /ارنا-
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ما يطرح حول نفوذ ايران في المنطقة بانه ناجم عن سياسات التخويف منها، مؤكدا دور ايران الرائد في مكافحة الارهاب بالمنطقة.

وقال قاسمي في حوار مع وكالة 'شفقنا'، ان ما يطرح حول نفوذ ايران في المنطقة تضليل وناجم عن سياسات التخويف من ايران وان نفوذنا في المنطقة معنوي وثقافي ياتي في الاطار الحضاري.
واضاف، ان هذا التواجد طبيعي تماما ولا يدعو للقلق اطلاقا بل يعد نقطة ارتكاز واشتراك بيننا وبين الدول المحيطة وان ما يطرحه الاخرون بصفة نفوذ هو محض كذب، وليست لنا اي اطماع في اراضي دول المنطقة، ونسعي بصفة دولة داعية للاستقرار الي ايجاد الامن الجماعي للجميع.
وتابع قاسمي، لقد كنا في مكافحة الارهاب روادا كذلك وستكون اوروبا او الدول الاخري ممتنة لايران في مجال مكافحة الارهاب وارساء الامن ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
واكد بالقول اننا نعتقد بان الامن قضية جماعية وليس بامكان دولة لوحدها ان توفر لنفسها الامن، ولقد طرحنا للامن الجماعي فكرة منتدي الحوار الجمعي ونحن علي استعداد للحوار مع جميع دول المنطقة والدول المحيطة في هذا المجال.
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المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

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