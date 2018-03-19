قاسمي: خروج اميركا من الاتفاق النووي يكلفها ثمنا باهضا

طهران / 18 اذار /مارس /ارنا-
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان خروج اميركا من الاتفاق النووي ليس امرا سهلا ويعد مخالفة للقرار الاممي 2231 وسيكلفها ثمنا باهضا.

وفي حوار مع وكالة 'شفقنا' وفي الرد علي سؤال حول قرار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي ستتخذه في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي قال، ان القرارات اللازمة تتخذ في اللجنة العليا للاشراف علي الاتفاق النووي في البلاد فيما يتعلق باي تحد او حدث قد يقع في المستقبل حول ذلك.
واشار المتحدث الي عدم تمكن اميركا من الخروج من الاتفاق النووي رغم تهديدات ترامب المستمرة بهذا الصدد بمختلف الذرائع خلال العام الاخير واضاف، يبدو ان الولايات المتحدة تسعي غالبا لخلق اجواء سلبية وعقبات للدول الاخري في التعاون مع ايران.
واضاف، ان اميركا ستواصل عراقيلها ونكثها للعهد الا ان الخروج من الاتفاق النووي ليس امرا سهلا لترامب وسيدفعه للمزيد من العزلة، وعلي اي حال هنالك عقلاء في جهاز الحكم بالولايات المتحدة يعارضون اتخاذ مثل هذه الخطوة لان خروج اميركا من الاتفاق النووي هو بمثابة معارضة القرار الاممي 2231 وسيكلفها ثمنا باهضا.

** الاوروبيون لا يتبعون اميركا في القضية النووية
واكد قاسمي بان موقف الاوروبيين والاتحاد الاوروبي واضح تماما ازاء الاتفاق النووي ويشير الي انهم كالكثير من الدول المستقلة في العالم مثل روسيا والصين لا يتبعون سياسات اميركا ويصرون علي ديمومة الاتفاق، من منطلق انهم يعتبرونه انجاز سياسيا كبيرا.
واوضح بان هذا الامر لا يعني باننا متفقون مع الاتحاد الاوروبي في جميع الامور والقضايا وان الخلافات في وجهات النظر امر طبيعي تماما في ضوء الموقع الجغرافي والتاريخي والقيم السائدة في المنطقتين.
واشار الي وجهات نظر بعض الدول الاوروبية حول قضايا ايران الدفاعية والصاروخية، مؤكدا بان هذه الامور تعد خطا احمر للجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن سياساتها في مجال الدفاع والردع ولا تتفاوض بشانها.

** الاتفاق النووي ازال الكثير من العقبات من امام استقطاب الاستثمارات
وصرح قاسمي بان الاتفاق النووي ازال الكثير من العقبات من امام استقطاب الاستثمارات الاجنبية ولقد عبرنا من الحظر الذي كان مفروضا بسبب القضية النووية الي حد كبير ولكن بسبب ممارسات اميركا المعرقلة مازالت هنالك عقبات قائمة امام التعامل مع المصارف الكبري وهو الامر الذي يتطلب بذل جهود دبلوماسية لمعالجتها.
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