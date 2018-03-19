زنكنة: نسعي لتطوير 100 حقل نفطي وغازي بالتعاون مع الشركات الايرانية

وفي تصريح ادلي به خلال مراسم التوقيع مساء الاحد علي عقد مع شركة 'غسترش انرجي باسارغاد' الايرانية لتطوير حقلي 'جفير' 'سبهر' النفطيين، قال زنكنة، ان النفط الوطني يعني ان تكون لنا القدرة علي تنفيذ مشاريع كبري وهو بطبيعة الحال هدف يتحقق ببذل الجهد وليس بالشعار.

واضاف، ان اتخاذ القرار حول حجم واسلوب الانتاج يجري في طهران وليس في لندن.

وتابع، انه بناء علي عقد تطوير حقلي 'سبهر' وجفير' سيتم انتاج اكثر من 500 مليون برميل من النفط في غضون الاعوام العشرين القادمة. معتبرا ان من خصائص العقد انجاز الحفر الافقي وتنفيذ مشاريع تحسين مُعامل التدوير.

ونوه وزير النفط الي ان شركة 'غسترش انرجي باسارغاد' تحظي بخبرة جيدة بنجازها مشروعا في مجال الغاز خلال العامين الماضيين بقيمة مليار و 800 مليون دولار.

واضاف، ان هذه الشركة يمكنها توفير المصادر المالية اللازمة عبر الاعتماد علي مصرف 'باسارغاد' وبطبيعة الحال كان من المهم لنا وجود فريق شبابي ومتخصص لدي الشركة.

وقال وزير النفط، اننا نعتزم تطوير اكثر من 100 حقل نفطي وغازي في البلاد بالتعاون مع الشركات الداخلية في حال توفير المصادر المالية، وهنالك مجال متوفر للعمل وتنفيذ المشاريع لجميع الشركات الايرانية.

يذكر ان الهدف من التطوير الشامل لحقلي 'سبهر' و'جفير' الواقعين علي بعد 60 كم الي الجنوب الغربي من مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) هو رفع الانتاج الي 110 آلاف برميل من النفط يوميا كحد اقصي اي انتاج اجمالي يبلغ نحو 512 مليون برميل في غضون 20 عاما قادمة برساميل تبلغ مليارين و 427 مليون دولار بصورة مباشرة و 413 مليون دولار بصورة غير مباشرة.

انتهي ** 2342

