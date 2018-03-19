لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

واشار لوكاشنكو الي ان البلدين تمكنا علي مدي ربع قرن من الزمن من الحفاظ علي المستوي الراقي للعلاقات والحوارات بينهما في ظل الدعم والاحترام المتبادل وقال، ان الدعم المتبادل بين البلدين كل لمواقف الاخر في الاوساط الدولية في مختلف المراحل رغم العقبات الخارجية مؤشر الي عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وفي جانب اخر من رسالته اكد لوكاشنكو علي المزيد من تعزيز العلاقات بين ايران وبيلاروسيا في ظل الارادة السياسية القوية وكذلك طاقات البلدين المكملة احداها للاخري.

وكان الرئيس الايراني قد هنأ في رسالة، بالذكري السنوية الـ25 لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون بين طهران ومينسك، معربا عن امله في المزيد من تعزيز العلاقات الطيبة بين ايران وبيلاروسيا في اطار المصالح المتبادلة.

وقدم الرئيس روحاني في جانب من رسالته الي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وللحكومة والشعب البيلاروسي، التهاني بمناسبة حلول الذكري السنوية الخامسة والعشرين لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا.

واشار رئيس الجمهورية الي انه ورغم التحديات والتطورات الواسعة في الدول المحيطة بنا خلال ربع القرن الماضي وتأثيرها علي الجميع، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا وباتخاذ سياسات مستقلة اظهرتا عزمهما علي تطوير التعاون خدمة لمصالح البلدين.

واضاف روحاني: علي هذا الاساس فان التعاون الوثيق بين الحكومتين الايرانية والبيلاروسية ولاكثر من عقدين حول العديد من القضايا والمواضيع الثنائية والدولية، افضي الي نتائج مثمرة للبلدين.

وأكد رئيس الجمهورية، ان تبادل الوفود وعلي مختلف المستويات وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يشير جيدا الي متانة العلاقات بين البلدين.

واعتبر روحاني عقد 14 جولة من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي واقامة ورشات عمل ولجان فرعية، مؤشرا لحرص الطرفين علي تطوير التعاون الثنائي.

انتهي ** 2342

