في رسالة للرئيس روحاني..

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

موسكو / 18 اذار /مارس/ ارنا-
وجّه الرئيس البيلاروسي الكساندر لوكاشنكو رسالة الي نظيره الايراني حسن روحاني مهنئا لمناسبة الذكري الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واشار لوكاشنكو الي ان البلدين تمكنا علي مدي ربع قرن من الزمن من الحفاظ علي المستوي الراقي للعلاقات والحوارات بينهما في ظل الدعم والاحترام المتبادل وقال، ان الدعم المتبادل بين البلدين كل لمواقف الاخر في الاوساط الدولية في مختلف المراحل رغم العقبات الخارجية مؤشر الي عمق العلاقات التي تربط البلدين.
وفي جانب اخر من رسالته اكد لوكاشنكو علي المزيد من تعزيز العلاقات بين ايران وبيلاروسيا في ظل الارادة السياسية القوية وكذلك طاقات البلدين المكملة احداها للاخري.
وكان الرئيس الايراني قد هنأ في رسالة، بالذكري السنوية الـ25 لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون بين طهران ومينسك، معربا عن امله في المزيد من تعزيز العلاقات الطيبة بين ايران وبيلاروسيا في اطار المصالح المتبادلة.
وقدم الرئيس روحاني في جانب من رسالته الي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، وللحكومة والشعب البيلاروسي، التهاني بمناسبة حلول الذكري السنوية الخامسة والعشرين لاقرار العلاقات الودية المفعمة بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا.
واشار رئيس الجمهورية الي انه ورغم التحديات والتطورات الواسعة في الدول المحيطة بنا خلال ربع القرن الماضي وتأثيرها علي الجميع، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا وباتخاذ سياسات مستقلة اظهرتا عزمهما علي تطوير التعاون خدمة لمصالح البلدين.
واضاف روحاني: علي هذا الاساس فان التعاون الوثيق بين الحكومتين الايرانية والبيلاروسية ولاكثر من عقدين حول العديد من القضايا والمواضيع الثنائية والدولية، افضي الي نتائج مثمرة للبلدين.
وأكد رئيس الجمهورية، ان تبادل الوفود وعلي مختلف المستويات وتعزيز العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يشير جيدا الي متانة العلاقات بين البلدين.
واعتبر روحاني عقد 14 جولة من اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي واقامة ورشات عمل ولجان فرعية، مؤشرا لحرص الطرفين علي تطوير التعاون الثنائي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

لوكاشنكو

روحاني

ايران وبيلاروسيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

معظم المشاهدات

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

خلال إستقباله وزير الخارجية العماني؛

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

روحانی: معدل التضخم كان رقما أحادیا ای دون العشرة بالمئة هذا العام

روحانی: معدل التضخم كان رقما أحادیا ای دون العشرة بالمئة هذا العام

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

الرئيس روحاني:

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

أحدث الأخبار

زنكنة: نسعي لتطوير 100 حقل نفطي وغازي بالتعاون مع الشركات الايرانية

زنكنة: نسعي لتطوير 100 حقل نفطي وغازي بالتعاون مع الشركات الايرانية

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

في رسالة للرئيس روحاني..

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

تبلور مزايا ميناء جابهار رهن بتسهيل العلاقات المصرفية

السفير الايراني في كابول:

تبلور مزايا ميناء جابهار رهن بتسهيل العلاقات المصرفية

مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

موضوعات مرتبط