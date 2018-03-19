العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

طهران / 18 اذار / مارس /ارنا-
صوت المجلس الوزاری للامن الوطنی العراقی، الاحد، علي مذكرة للتفاهم والتعاون والتنسیق الاستخباری مع ایران.

وقال المكتب الإعلامی لرئیس الوزراء العراقی فی بیان صحفی إن 'رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حیدر العبادی ترأس، الیوم الاحد، اجتماعاً للمجلس الوزاری للأمن الوطنی، موضحا أنه 'جري خلال الاجتماع مناقشة موقف التدقیق الأمنی لموظفی المناطق المحررة (نینوي)، وتوجیه الوزارات بإعداد احصائیة عن الموظفین الذین لم یباشروا، والتوجیه بحسم التدقیق الأمنی بأسرع وقت'.
وبین المكتب، أنه 'تم التصویت علي مذكرة التفاهم للتعاون والتنسیق الاستخباری مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة'، وتابع 'كما جرت متابعة تنفیذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضیع المدرجة علي جدول الاعمال'.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

العراق

ایران

التعاون الاستخباری

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

معظم المشاهدات

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

خلال إستقباله وزير الخارجية العماني؛

روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

جهانغيري: الحكومة مستعدة للتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي

روحانی: معدل التضخم كان رقما أحادیا ای دون العشرة بالمئة هذا العام

روحانی: معدل التضخم كان رقما أحادیا ای دون العشرة بالمئة هذا العام

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

قاسمی: تم الغاء برامج ظریف بسبب وعكة صحیة

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

الرئيس روحاني:

وقوف العالم الي جانب ايران وبوجه الولايات المتحدة

أحدث الأخبار

زنكنة: نسعي لتطوير 100 حقل نفطي وغازي بالتعاون مع الشركات الايرانية

زنكنة: نسعي لتطوير 100 حقل نفطي وغازي بالتعاون مع الشركات الايرانية

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

في رسالة للرئيس روحاني..

لوكاشنكو يهنئ بالذكري السنوية الـ 25 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وايران

العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

تبلور مزايا ميناء جابهار رهن بتسهيل العلاقات المصرفية

السفير الايراني في كابول:

تبلور مزايا ميناء جابهار رهن بتسهيل العلاقات المصرفية

مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

موضوعات مرتبط