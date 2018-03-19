العراق یصوّت علي مذكرة للتفاهم والتعاون الاستخباری مع ایران

وقال المكتب الإعلامی لرئیس الوزراء العراقی فی بیان صحفی إن 'رئیس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حیدر العبادی ترأس، الیوم الاحد، اجتماعاً للمجلس الوزاری للأمن الوطنی، موضحا أنه 'جري خلال الاجتماع مناقشة موقف التدقیق الأمنی لموظفی المناطق المحررة (نینوي)، وتوجیه الوزارات بإعداد احصائیة عن الموظفین الذین لم یباشروا، والتوجیه بحسم التدقیق الأمنی بأسرع وقت'.

وبین المكتب، أنه 'تم التصویت علي مذكرة التفاهم للتعاون والتنسیق الاستخباری مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة'، وتابع 'كما جرت متابعة تنفیذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضیع المدرجة علي جدول الاعمال'.

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