تبلور مزايا ميناء جابهار رهن بتسهيل العلاقات المصرفية

وخلال اجتماع عقد في العاصمة الافغانية كابول بحضور الرئيس التنفيذي لحكومة الوطنية الافغانية 'عبدالله عبدالله' والسفير الهندي في افغانستان 'من بريت هورا'، لدراسة تحقيق مشترك حول ميناء جابهار، انه بالامكان عبر ربط المصالح اتخاذ الخطي في طريق ايجاد التسهيلات وانتاج الثروة والمزيد من رخاء شعوب المنطقة.

ونوه السفير الايراني الي مشروع لانشاء مصنع للصلب في منطقة جابهار الحرة باستثمارات مشتركة ثنائية او متعددة الجوانب عبر استثمار معادن افغانستان وكذلك الاستفادة من البيع المشترك للمنتوج في اسواق المنطقة والعالم، كخطوات لاحقة للاستفادة من ميناء جابهار.

ولفت الي ان العلاقات بين ايران وافغانستان تمضي في مسار جيد خاصة في عهد حكومة الوحدة الوطنية سيما في ظل الوثيقة الاستراتيجية للتعاون الشامل بين البلدين.

واعتبر السفير الايراني مشاريع 'تابي' و'كاسا يك هزار' ونقل الكهرباء من طاجيكستان الي باكستان ومشروع سكك الحديد الخماسية التي تربط ايران عبر افغانستان ودول اسيا الوسطي بالصين، بانها تشكل مشاريع مكملة احدها للاخر.

واكد بهرامي بان مشروع جابهار لا يتعارض مع اي مشروع تنموي في المنطقة بل يشكل فرصة للتناغم الاقليمي لتوفير المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة.

يذكر ان مركز الدراسات الاستراتيجية الافغانية وفي اطار برامجه العلمية طرح في الاجتماع نتائج تحقيق اجراه 3 باحثون من ايران والهند وافغانستان حول ميناء جابهار.

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