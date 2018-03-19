مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

طهران / 18 اذار / مارس /ارنا- اعلن مساعد مدیر عام شركة النفط الوطنیة الایرانیة لشؤون التطویر والهندسة غلام رضا منوجهری، ان القطاع الخاص سیوظف استثمارات بقیمة اكثر من ملیارین و 400 ملیون دولار لتطویر الحقلین النفطیین 'سبهر' و'جفیر'.

وفی تصریح ادلي به مساء الاحد فی مراسم التوقیع علي عقد للتطویر الشامل للحقلین النفطیین 'سبهر' و'جفیر، قال منوجهری، انه من المقرر ان تقوم شركة 'غسترش انرجی باسارغاد' برفع انتاج الحقلین من 1500 برمیل الي 110 الاف برمیل یومیا.
واضاف، ان العقد المبرم هو لتطویر حقلی 'جفیر' و'سبهر' ومدته 20 عاما.
من جانبه قال المدیر التنفیذی لشركة 'غسترس انرجی باسارغاد' مهدی میر معزی خلال المراسم، ان الهدف من عقد التطویر الشامل لحقلی 'سبهر' و'جفیر' هو رفع الانتاج الي 110 الاف برمیل یومیا ای ما یوازی نحو 512 ملیون برمیل فی غضون 20 عاما قادمة بقیمة ملیارین و 427 ملیون دولار بصورة مباشرة و 413 ملیون دولار بصورة غیر مباشرة.
یذكر ان حقلی 'سبهر' و'جفیر' یقعان علي بعد 60 كم الي الجنوب الغربی من مدینة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ایران.
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برچسب ها

اقتصاد

تطویر حقلین نفطیین

جفیر وسبهر

شرکة غسترش انرجی باسارغاد

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مسؤول نفطی ایرانی: 2.4 ملیار دولار من القطاع الخاص لتطویر حقلین نفطیین

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