قاسمی: استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت عدم استعدادها للحوار والوصول للتفاهم

وفی تصریح صحفی ادلي به لوكالة 'شفقنا' قال قاسمی حول الازمات والضغوط خلال العام الایرانی الجاری (ینتهی فی 20 اذار /مارس)، لقد حققنا الكثیر من المنجزات خلال العام (الایرانی) الجاری وواجهنا الكثیر من التحدیات ایضا كالارهاب وازمات مثل سوریا والیمن واستمرار السیاسات غیر الحكیمة لدول مثل السعودیة ضد ایران وسلوكیات ترامب ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

واضاف، من الطبیعی ان احباط هذه السیاسات العدائیة تطلّب بذل جهود من قبل جهاز السیاسة الخارجیة ومن بین اهم التحدیات التی واجهتها البلاد ربما كان الارهاب، واحد النجاحات كان القضاء علي داعش فی العراق وهزیمته فی سوریا وبطبیعة الحال فان دحر داعش یعد انتصارا لشعوب المنطقة ومن ضمنها سوریا والعراق وكذلك الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التی كانت فی الخط الامامی لمحاربة الارهاب.

وصرح بان ایران حققت الكثیر من النجاحات علي صعید العلاقات الخارجیة ومنها تقویة وترسیخ العلاقات مع الكثیر من الدول ومن ضمنها الهند وباكستان ودول القوقاز واسیای الوسطي.



** العلاقات مع الدول العربیة

واوضح المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بان للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة علاقات جیدة مع بعض الدول فی الخلیج الفارسی مثل عمان وحتي الكویت وقطر الا انها تواجه معضلة جادة باسم السعودیة.

واضاف، اننا بذلنا الكثیر من الجهود لتطبیع العلاقات وایجاد اجواء متوازنة وعقلانیة للحوار مع السعودیة وحل المشاكل علي طاولة الحوار ولكن للاسف فان استمرار اوهام السعودیة بعد الاتفاق النووی اثبت بانها لیست علي استعداد للحوار والوصول الي التفاهم.

واشار قاسمی، الي ان السعودیة وبناء علي هواجسها غیر المبررة تجاه ایران تواصل وضع العقبات وبث الخوف من ایران وان محاولاتها قد اثرت الي حد ما علي الدول العربیة الصغیرة واضاف، ان ایران طرحت مرارا مقترحاتها البناءة للمشاركة الجماعیة والوصول الي تفاهم جماعی فی المنطقة فی اشكال ومراحل مختلفة وتري بان الامن والاستقرار والتنمیة الاقتصادیة فی المنطقة انما یتم توفیره عبر الحوار والتفاهم لان المنطقة لا تحتمل العنف والعداء والحرب اكثر مما هی علیه الان.

واعتبر المتحدث وجود اشخاص فی السلطة مثل ترامب فی امیركا وسیاسات ادارته وكذلك اوروبا لافراغ احتیاطیات الدول الاسلامیة من الثروات وبیع السلاح قد كان مؤثرا الي حد كبیر فی سلوك الحكومة السعودیة واضاف، لقد اعلن الرئیس الامیركی مرارا انه تمكن بفذلكته من بیع الكثیر من الاسلحة للسعودیة وان یزید ترسانتها من الاسلحة وفعلت الحكومة البریطانیة الامر ذاته ولربما شجعت هذه الاسلحة المتدفقة علي السعودیة، حكامها لمواصلة العدوان علي الیمن وسلوكیات واطماع لا توازی حجمها فی المنطقة.

انتهي ** 2342

