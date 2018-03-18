خلال مؤتمره الصحفي الأخير في العام الإيراني الجاري؛

إيجئي: عدم الإمتثال للقانون مثال كامل للدكتاتورية

إصفهان/18 آذار/مارس/إرنا- قال المتحدث باسم السلطة القضائية 'حجة الإسلام 'غلامحسين محسني إيجئي': إن كافة الذين لا يخضعون للقانون يشكلون مثالا صريحا للدكتاتورية.

وأضاف إيجئي اليوم الأحد خلال مؤتمره الصحفي الأخير في العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس) في محافظة إصفهان (وسط)، في إشارة الي بعض الأجواء التي أثارها أخيرا موالي رئيس الجمهورية السابق 'محمود أحمدي نجاد' ضد السلطة القضائية قائلا، 'إن الأجواء المثارة جاءت بهدف عرقلة مسار مقاضاة المجرمين من قبل السلطة القضائية وإبراز أنفسهم بالتأكيد'.
كما صرح، ان عدم الإمتثال للقانون مثال كامل للدكتاتورية قائلا، انه ' علي مدار عدة أشهر، التي عُقدت خلالها جلسات مقاضاة هؤلاء الأشخاص، قدموا أي نوع من الدفاعيات وأي أدلة كانوا يرغبوا في تقديمها، وأصغت المحكمة إلي تعليقاتهم بكامل الصبر والدقة'.
في جانب آخر، تطرق المتحدث باسم السلطة القضائية الي الإضطرابات الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر قائلا، انه جراء الإضطرابات التي تم إحتواؤها بشكل جيد نسبيا، بفضل حضور أبناء الشعب ووعي المسؤولين، من حيث المجموع، تم رفع 175 دعوي في طهران وما يزيد عن 280 دعوي في سائر المحافظات.
وصرح، ان الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال هذه الإضطرابات هم مجموعتان؛ الفئة الأولي كانت لديها بعض الإحتجاجات وربما قامت باطلاق بعض الشعارات وبادرت لبعض الأفعال (المنتهكة للقانون) لكن ليس لهؤلاء صلة بالخارج والأعداء وتم إطلاق سراحهم بعد أخذ لكن الفئة الثانية كانت علي صلة مع زمرة المنافقين وشاركوا في هذه الإضطرابات عن علم وبصورة عمدية'.
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إيجئي: عدم الإمتثال للقانون مثال كامل للدكتاتورية

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