ايران تمتلك اكبر مصفاة لتكرير البنزين من فئة يورو 5 في العالم

واضاف صادق ابادي قائلا، ان تدشين الوحدة الثانية من مصفاة 'نجم الخليج الفارسي' يسهم في استدامة انتاج النبزين من فئة يورو 5، فضلا عن بلوغ الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

واكد مساعد وزير النفط لشؤون التكرير والتوزيع، انه من خلال متابعة وزير النفط وموافقة رئيس الجمهورية فقد تم المصادقة علي اقتراض 260 مليون يورو بهدف اكمال الوحدات الاولي والثانية والثالثة من هذا المشروع.

ولفت صادق آبادي، الي انجاز وزارة النفط الايرانية ونجاحها في تدشين الوحدة الاولي من هذا المشروع خلال العام الايراني المشرف علي نهايته (في 20 اذار 2018)، مؤكدا ان تدشين الوحدة الثانية سيتم بنهاية هذا العام؛ ومتطلعا الي انجاز مشروع تطوير الوحدة الثالثة من مصفاة نجم الخليج الفارسي خلال النصف الاول من العام الايراني القادم (يبدا في 21 مارس 2018).

واكد المسؤول الايراني، انه اذا ما تم تحقيق هذا الهدف، فإنه يمكن الاعلان وبكل فخر واعتزاز ان 'ايران تمتلك اكبر مصفاة لتكرير البنزين من نوع يورو 5 في العالم'.

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