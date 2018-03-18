التوقيع علي اول اتفاقية نفطية مع شركة ايرانية

ووقع المدير العام لشركة النفط الوطنية الايرانية علي كاردر والمدير العام لشركة 'باسارغاد' لتطوير الطاقة علي هذه الاتفاقية مساء اليوم الاحد لتطوير حقلي 'سبهر' و'جفير' 'جنوب غربي ايران' .

وتهدف هذه الاتفاقية الي انتاج اكثر من 110 الاف برميل يوميا او نحو 512 برميل اجماليا خلال 20 عاما حيث تقدر كلفة الاستثمار المباشر فيها مليارين و427 مليون دولار وكلفة الاستثمار غيرالمباشر فيها 413 مليون دولار.

وقد وقعت اول اتفاقية نفطية بصياغتها الجديدة بين ايران وكنسرتيوم دولي برئاسة شركة توتال الفرنسية في شهر تموز/يوليو الماضي.

كما تم التوقيع علي ثاني اتفاقية نفطية بهذه الصياغة بين شركة النفط الوطنية الايرانية وكنسرتيوم يضم شركتي 'زاروبس نفط' الروسية وشركة 'دانا' للطاقه الايرانية لتطوير حقلي 'آبان' و'بايدار غرب'.

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