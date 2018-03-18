إيران تشارك في معرض كتاب الطفل والناشئة في بولونيا

طهران /18 آذار/مارس/إرنا- أعلنت إيران عن مشاركتها في المعرض الدولي الخامس والخمسين لكتاب الطفل والناشئة في بولونيا بإيطاليا والذي سيقام من 26 - 29 من آذار مارس الجاري.

وأشارت العلاقات العامة في مؤسسة المعارض الثقافية الإيرانية في تقرير لها اليوم الأحد إن المعرض الدولي التخصصي للطفل والناشئة يقام في بولونيا بإيطاليا سنوياً منذ العام 1962.
وقد أقيم المعرض في الدورة السابقة بـ 1280 جناحا من 100 دولة مع 720 صحفيا من 40 دولة كما عقد خلال المعرض السابق 200 مؤتمر ثقافي و6 معارض منفصلة في مجال الكتاب والرسوم المصورة.
ويعتبر معرض بولونيا لكتاب الطفل من أهم الاحداث العالمية في مجال نشر كتاب الطفل والمجالات الصناعية المتعلقة به.
هذا وستشارك إيران بـ 350 عنوان كتاب في مجال الطفل والناشئة من 62 ناشرا و280 مؤلفا.
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إيران تشارك في معرض كتاب الطفل والناشئة في بولونيا

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