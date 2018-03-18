شاب استرالي يعتنق الإسلام في المرقد الرضوي الطاهر

وأفاد الموقع الإعلامي للمرقد الرضوي المقدس اليوم الأحد إن بوردمن البالغ من العمر 34 عاماً والطالب في قسم هندسة المعلومات والإتصالات قال إنه وبعد 15 عاماً من البحث والدراسة حول الإسلام تعلقت بهذا الدين الحنيف.

وأشار إلي إنه وبعد إعلان اسلامه أطلق علي نفسه اسم 'علي'.

هذا وقد قدم المشرفون علي المرقد الرضوي المقدس هدايا ثقافية من بينها نسخة من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية إليه.

يذكر إنه ومنذ بداية السنة الإيرانية الجارية (بدأت في 20 آذار مارس من العام الماضي ) اعتنق 30 شخصاً أجنبياً الدين الإسلامي الحنيف في المرقد الرضوي الطاهر.

والمرقد الرضوي يضم مرقد الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام وهو الإمام علي بن موسي الرضا عليه السلام.

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