جهانغيري: علينا أن لا نسمح بإستمرار الخلاف وإتساع الهوة بين القوات السياسية لنظام الجمهورية الإسلامية

وكتب جهانغيري مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، 'إننا بحاجة الي التضامن والوئام والإتحاد في داخل البلاد الذي تكمن آلية تحقيقه في الحوار الوطني'.

وفي تغريدة أخري قال جهانغيري، 'أنا علي علم بأن الأمانة العامة للمجلس الأعلي للأمن القومي في حال متابعة ثمة قضايا كقضية فرض الإقامة الجبرية (علي رئيس الوزراء الأسبق 'مير حسين موسوي' وقرينته ورئيس مجلس الشوري الإسلامي الأسبق 'مهدي كروبي')، حيث تم إصدار بعض الأوامر بهذا الشأن'.

وأضاف، انه علينا جميعا أن نساعد لحل هذه القضية في أقصر فترة زمنية ممكنة.

إنتهي**أ م د** 1837

