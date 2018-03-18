أخوندي: وزارة النقل حققت الرقم القياسي في مد خطوط السكك الحديدية هذا العام

طهران /18 آذار/مارس/إرنا- أعلن وزير النقل وبناء المدن عباس آخوندي إن الوزارة تمكنت خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار مارس) من تحقيق الرقم القياسي في مد خطوط السكك الحديدية مشيراً إلي أنه تم مد 700 كيلومتر من خطوط سكك الحديد فقط في هذا العام من قبل شركة سكك الحديد و 516 كيلومترا من قبل شركة انشاء تطوير
البني التحتية للنقل

وخلال مراسم تدشين 53 عربة ركاب وقاطرتين اليوم الأحد أشار آخوندي الي إن تطوير البني التحتية للنقل في السكك الحديدية يحتاج خلال العقد القادم إلي 50 مليار دولار من الإستثمارات لافتاً إلي أن الطرق البرية الإيرانية متخلفة جداً مشدداً علي ضرورة تعزيز الإستثمارات في مجال نقل السكك الحديدي.
وأشار إلي ضرورة كهربة بعض خطوط السكك الحديدية في البلاد وقال: إنه وفي حال تمكنا من كهربة خطوط طهران مع مشهد وتبريز وبندر عباس وأهواز فإننا سنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مجال النقل الخاص بالركاب والبضائع.
وقال آخوندي: يتوقع أن يقوم 24 مليونا و500 ألف راكب باستخدام خطوط السكك الحديدية العام القادم أي بمعدل نمو 6.5 بالمائة.
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أخوندي: وزارة النقل حققت الرقم القياسي في مد خطوط السكك الحديدية هذا العام

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