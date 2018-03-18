أخوندي: وزارة النقل حققت الرقم القياسي في مد خطوط السكك الحديدية هذا العام

وخلال مراسم تدشين 53 عربة ركاب وقاطرتين اليوم الأحد أشار آخوندي الي إن تطوير البني التحتية للنقل في السكك الحديدية يحتاج خلال العقد القادم إلي 50 مليار دولار من الإستثمارات لافتاً إلي أن الطرق البرية الإيرانية متخلفة جداً مشدداً علي ضرورة تعزيز الإستثمارات في مجال نقل السكك الحديدي.

وأشار إلي ضرورة كهربة بعض خطوط السكك الحديدية في البلاد وقال: إنه وفي حال تمكنا من كهربة خطوط طهران مع مشهد وتبريز وبندر عباس وأهواز فإننا سنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مجال النقل الخاص بالركاب والبضائع.

وقال آخوندي: يتوقع أن يقوم 24 مليونا و500 ألف راكب باستخدام خطوط السكك الحديدية العام القادم أي بمعدل نمو 6.5 بالمائة.

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