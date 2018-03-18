واعظي : للنهوض بمستوي العلاقات الاقتصادية وبما يليق والعلاقات السياسية بين طهران ومسقط

جاءت تصريحات واعظي هذه اليوم الاحد، خلال اللقاء مع وزير الخارجية العماني 'يوسف بن علوي' الذي يزور طهران حاليا.

وشدد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في هذا اللقاء، ضرورة استمرار اللقاءات بين كبار المسؤولين، وبما يؤدي الي ترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية اكثر من ذي قبل بين البلدين.

وفيما نوّه بالرؤية الانسانية للجمهورية الاسلامية الايرانية حيال الحرب في اليمن، صرح واعظي ان الصراع والفلتان الامني الراهن في المنطقة يؤدي الي تدمير الثروات الانسانية والمادية للمسلمين؛ فيما ينبغي انفاق هذه الثروات لتوفير الرخاء والرفاهية للشعوب الاقليمية.

الي ذلك، اكد وزير الخارجية العماني خلال اللقاء رغبة بلاده في تنمية العلاقات في شتي المجالات بين مسقط وطهران.

وبدوره، اشار بن علوي الي ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبما يتناسب والعلاقات السياسية رفيعة المستوي القائمة بين البلدين.

انتهي ** ح ع

