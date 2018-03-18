نأمل في توفير التمهيدات اللازمة لحج العمرة المفردة خلال العام المقبل

وأضاف حجة الإسلام 'سيد علي قاضي عسكر' اليوم الأحد خلال الجلسة الأخيرة لمجلس التخطيط والتنسيق لبعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس الجاري)، انه عبر إتخاذ التدابير والتخطيط اللازم، تسود ساحة الحج والزيارة هدوءا جيدا حاليا ونحن نتوقع أن نتمكن من القيام بمناسك الحج في ظل أجواء يعمها الهدوء لكي تتوفر التمهيدات اللازمة للقيام بحج العمرة خلال العام الإيراني المقبل (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري).

من جانبه، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة 'حميد محمدي' الذي كان مشاركا في هذه الجلسة، عن بدأ تفويج الحجاج الإيرانيين الي السعودية من بداية شهر ذي القعدة الحرام المقبل (15 يوليو/تموز) وقال 'ان زيارة قوافل الحجاج الإيرانيين الي السعودية، تستغرق بين 28 الي 40 يوما'.

وفي جانب آخر من هذه الجلسة، أعلن رئيس المركز الطبي للحج والزيارة بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية 'سيد علي مرعشي' خلال هذا اللقاء، عن إنشاء 10 مراكز صحية أخري في كربلاء والنجف والكاظمية بهدف تقديم المزيد من الخدمات الي زوار العتبات المقدسة في العراق خلال أيام عطلة النوروز وبداية السنة الإيرانية الجديدة (21 آذار/مارس الي 2 أبريل/نيسان).

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