شركة توتال تؤكد علي التزامها بالتعهدات قبال ايران

طهران / 18 اذار / مارس ارنا – قال المدير التنفيذي لشركة 'توتال' الفرنسية 'باتريك بويانة' اليوم الاحد، انه في حال خروج امريكا من الاتفاق النووي مع ايران، فإن الشركة ستواصل التزامها بتنفيذ تعهداتها في هذا البلد.

ونقل موقع 'نشنال' الالكتروني عن بويانة قوله، انه في حال قرر دونالد ترامب، وبصورة اوحادية ان يخرج من الاتفاق النووي مع ايران وان يعاود فرض الحظر الاقتصادي علي هذا البلد، فإن توتال ستستمر في تنفيذ تعهداتها حول تطوير حقل بارس الجنوبي (جنوب) وستطالب بأن يشملها الاستثناء لمواصلة نشاطاتها.
يذكر انه في الثالث من يوليو 2017 تم التوقيع علي اول اتفاقية نفطية جديدة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي بين شركة النفط الوطنية (الايرانية) مع كنسرثيوم دولي برئاسة شركة توتال النفطية الفرنسية، تنص علي تطوير الوحدة 11 من حقل بارس الجنوبي.
وتبلغ قيمة العقد الخاص بتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي 4 مليارات و800 مليون دولار؛ وتشير التوقعات الي انه عقب تدشين هذا المشروع سيشهد اجمالي استخارج الغاز الايراني من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، زيادة بكمية 56 مليون متر مكعب يوميا.
وتبلغ حصة توتال من هذا العقد 50.1 بالمئة فيما حدّدت حصة كل من شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروبارس الايرانية بوصفهما فرعين لدي الكنسرثيوم الذي ترأسه توتال، حسب التسلسل بنسبة 30 و19.9 بالمئة من هذه الاتفاقية.
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توتال تنفذ تعهداتها

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شركة توتال تؤكد علي التزامها بالتعهدات قبال ايران

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