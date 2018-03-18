تبيين 'مكانة اللغة والادب الفارسي في تركيا' خلال معرض اسطنبول للكتاب

وعقد هذا الملتقي التخصصي تحت عنوان 'مكانة اللغة والادب الفارسي في تركيا، من الماضي لحد الان' في الصالة الرقم واحد في معرض اسطنبول للكتاب الدولي في مقر المعارض الدولية الدائم في هذه المدينة.

وعقد هذا الملتقي بالتعاون مع نشر 'دماوند' في اسطنبول والملحقية الثقافية للقنصلية العامة لايران في هذه المدينة.

وتطرق البروفيسور محمد آتالاي خلال كلمة القاها في الملتقي الي الانتشار الواسع للادب الفارسي في الماضي كما القي البروفيسور علي غوزل يوز كلمة بشان ترجمة الاعمال الادبية الايرانية المعاصرة الي اللغة التركية.

ومن جانبه شرح استاذ اللغة والادب الفارسي الدكتور محمد حسن زاده خلال الملتقي دور الادب في توطيد العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.

انتهي**2018 ** 1837

