'آر يو فاليبال' يحصل علي جائزة أفضل فيلم في مهرجان هونغ كونغ السينمائي

طهران /18 آذار/مارس/إرنا- حصل الفيلم الإيراني 'آر يو فاليبال' من إخراج محمد بخشي علي أفضل فيلم من قبل المشاهدين في مهرجان هونغ كونغ السينمائي.

ويحكي الفيلم قصة لاجئ عربي يصل إلي حدود إحدي الدول الناطقة باللغة الإنجليزية ويصادف هناك إن الحدود مغلقة وتشهد يومياً اشتباكات بين اللاجئين وقوات حرس الحدود حتي يتمكن عدد من الأطفال من فتح ثغرة بين الطرفين و...
وحصل الفيلم علي جوائر العديد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان ميلانو السينمائي ومهرجان ماتراي الإيطالي كما حصل علي الديبلوم الفخري وميدالية مهرجان ايسفا.
كما حصل فيلم 'جتر خاكستري' (المضلة الرمادية) من إخراج محمد بوستين علي جائزة هيئة الحكام الخاصة.
يذكر إن مهرجان هونغ كونغ الدولي للفيلم القصير إنطلق العام 1995 للمرة الأولي ويقام كل عام برعاية مركز الفنون في هونغ كونغ.
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هونغ كونغ

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