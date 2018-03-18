السفير الروسي في طهران :

الـ بي بي سي الفارسية تتدخل في شؤون ايران الداخلية

طهران / 18 اذار / مارس / ارنا - قال السفير الروسي لدي الجمهورية الاسلامية الايرانية 'لوفان جاغاريان'، ان 'برامج القسم الفارسي لشبكة البي بي سي تشكل تدخلا سافرا في شؤون الجمهورية الاسلامية ونحن ندين ذلك'.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم الاحد، وذلك علي هامش بدء عملية التصويت للدورة السابعة للانتخابات الرئاسية الروسية بمقر سفارة هذا البلد في طهران، فنّد جاغاريان المزاعم البريطانية بخصوص 'تدخل روسيا في شؤون هذا البلد' ايضا؛ واكد ان هذا الرفض سبق وان تكرر علي مختلف المستويات من جانب الحكومة في موسكو.
واردف السفير الروسي، قائلا انه لا توجد اي ادلة علي تدخل موسكو، 'ونحن حذرنا هؤلاء بانه في حال اصرارهم علي السياسات العدائية قبال روسيا سيكون ردنا قاطعا'.
وفي سياق متصل، لفت جاغاريان الي التدخل الغربي والامريكي في شؤون الدول الاخري؛ وقال انه بشهادة صحيفة 'التايمز' فقد تدخلت امريكا كرارا في شؤون البلدان الاخري، كما حدث ذلك في ايران خلال العام 1953 حيث الانقلاب العسكري الذي خططت ضد حكومة 'مصدق'؛ مصرحا ان ذلك يشكل تدخلا سافرا من جانب بريطانيا وامريكا في شؤون ايران الداخلية.
وتطرق السفير الروسي في طهران الي الدورة السابعة للانتخابات الرئاسية في بلاده؛ مبينا ان 8 مرشحين من مختلف التيارات والاحزاب بمن فيهم الرئيس بوتين يتنافسون في هذه الانتخابات؛ معربا عن امله باجراء انتخابات جيدة داخل وخارج روسيا وذلك خلافا لرغبة بعض الدول.
واعرب جاغاريان عن ارتياحه للعلاقات القائمة بين ايران وروسيا والافاق المستقبلية التي تنتظر هذه العلاقات والتي تبشر بانها تسير وبشكل مميز نحو التقدم وبما يشمل كافة المجالات الثنائية.
وفي جانب اخر من تصريحاته لمراسل ارنا اليوم الاحد، تطرق السفير الروسي الي التعاون الايراني والروسي الثنائي وثلاثي الاطراف مع تركيا بشأن الوضع السوري وايضا اللقاءات والتشاورات في 'استانة' وما تخللتها من محادثات بين وزراء الخارجية؛ لافتا الي القمة الثلاثية في العاصمة الكازاخية لرؤساء الجمهورية في ايران وروسيا وتركيا؛ وقال : نحن متفائلون جدا انه سنمضي قدما (في سياق الاهداف المرجوة) وذلك خلافا لتعنت بعض الدول التي لا ترغب في تحقيقها.
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الـ بي بي سي الفارسية تتدخل في شؤون ايران الداخلية

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