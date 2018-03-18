مسؤول أفغاني:

جابهار فرصة إستثنائية لتحقيق التنمية الإقتصادية للمنطقة

كابل/18 آذار/مارس/إرنا- قال الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان خلال مراسم تقديم أبحاث مركز 'الدراسات الستراتيجية في أفغانستان'، 'ان ميناء جابهار يعد فرصة إستثنائية لتحقيق التنمية الإقتصادية للمنطقة.

وأضاف 'عبد الله عبد الله' اليوم الأحد خلال هذه المراسم التي عقدت بحضور سفيري إيران والهند في هذا البلد ، ان موضوع تشغيل ميناء جابهار الحر يعد أملا كبيرا لكافة بلدان المنطقة لا سيما أفغانستان وآسيا الوسطي.
كما أشار الي ان جابهار سيحدث تغييرا كبيرا في الحياة اليومية وإقتصاد بلدان المنطقة وصرح، انه 'توجد أمام بلدان المنطقة فرص مستقبلية جيدة وانه لمن الضروري توظيفها بشكل أفضل'.
وأضاف الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان، في معرض إشارته الي ان مركز الدراسات الستراتيجية في أفغانستان أنجز الكثير من الأبحاث الهامة، أضاف انه خلال هذا العام (2018)، خصص المركز دراساته بـجابهار الذي يحظي بأهمية بالغة لتحقيق التنمية الإقتصادية للمنطقة ولشعوبها.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة 'المناجم والنفط' الأفغانية 'عبد القدير مطفي' الذي كان حاضرا في هذا الإجتماع، انه حسب الدراسات المذكورة، فان 'أفغانستان من شأنها الإستفادة القصوي من ميناء جابهار'.
وأضاف، ان أفغانستان عبر تدشين هذا الميناء ستتحول الي ممر إقتصادي هام يربط بين دول آسيا الوسطي بميناء جابهار.
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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية في أفغانستان

جابهار

آسيا الوسطى

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جابهار فرصة إستثنائية لتحقيق التنمية الإقتصادية للمنطقة

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