وزير الصحة الموريتاني: المراكز الصحية والعلاجية الإيرانية تتمتع بالمعايير الدولية

طهران /18 آذار/مارس/إرنا- أكد وزير الصحة الموريتاني 'كان بوبكر' إن المراكز الصحية والعلاجية الإيرانية تتمتع بالمعايير الدولية.

وفي تصريح علي هامش توقيع مذكرة تفاهم شاملة للتعاون بين إيران وموريتانيا في مجال الصحة اليوم الأحد أعرب بوبكر عن اعتزازه بزيارة إيران من أجل رفع مستوي العلاقات الصحية بين البلدين.
واشار إلي تفقده لبعض المراكز الصحية والعلاجية الإيرانية وقال إن هذه المراكز الصحية والعلاجية تشير إلي التطور الذي تتمتع به إيران في مجال الصحة.
ولفت إلي أن هناك في إيران علاقة قوية وجيدة بين الجامعة والتكنولوجيا مشيراً إلي النمو الذي حققته الشركات الإيرانية القائمة علي المعرفة في مجال الصحة.
واعتبر إن ايران وموريتانيا سوف تتعاونان في مجالات النظام الصحي المختلفة وخاصة في مجال التدريب المهني وإنتاج الأدوية في موريتانيا.
يذكر إن مذكرة التفاهم الشاملة في مجال التعاون الصحي بين إيران وموريتانيا تم توقيعها اليوم في طهران بحضور وزير الصحة الإيراني حسن قاضي زاده هاشمي ونظيره الموريتاني كان بوبكر.
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وزير الصحة الموريتاني: المراكز الصحية والعلاجية الإيرانية تتمتع بالمعايير الدولية

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