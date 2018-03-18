الحدود الإيرانية الآمنة مهدت الأرضية للإستثمار

وأضاف العميد رضائي اليوم الأحد، ان الإستثمار في هذه المناطق يوفر الأرضية لإيجاد فرص العمل وتنمية المحافظات الحدودية والنائية.

وأضاف، ان الأمن يسود كافة حدود البلاد بما فيها الحدود الجنوب الشرقية.

كما أشار رضائي الي الأمن السائد في حدود كُلستان (شمال) قائلا، 'ان العلاقات الطيبة مع دول الجوار وأهالي المناطق الحدودية الذين يذودون عنها جعل المنطقة آمنة لا يشوبها أي قلق من هذا الجانب'.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق رضائي الي بحر قزوين مصرحا انه 'بالتعاون مع وزارة الداخلية، بدأ التشاور مع دول الجوار المطلة علي بحر قزوين وخلال العام الإيراني الجديد (يبدأ من 21 آذار/مارس الجاري) سيتم تسوية القضايا العالقة بشأن الحدود في هذه المنطقة'.

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