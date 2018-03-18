مساعد قائد القوات الجوية للجيش: حصولنا علي التقنية العسكرية المعقدة من إنجازات فترة الدفاع المقدس

دزفول /18 آذار/مارس/إرنا- أكد مساعد قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية العميد طيار عزيز نصير زادة إن النجاحات التي حققها المهندسون الإيرانيون والحصول علي التقنية العسكرية المعقدة هما من إنجازات فترة الدفاع المقدس.

وفي تصريح صحفي علي هامش إفتتاح معرض القوي الجوية في مدينة دزفول (جنوب غرب) اليوم الأحد اعتبر العميد طيار نصير زادة إن ثماني سنوات من الحرب المفروضة (الحرب العراقية المفروضة علي إيران 1980 – 1988) أسهمت في تعزيز الثقة بالنفس لدي القوات المسلحة.
وأشار إلي أن نجاح المهندسين الإيرانيين في صيانة وتدشين وتحسين أداء المعدات العسكرية جاء نتيجة الثقة بالنفس التي اكتسبتها القوات المسلحة خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس.
وأشار إلي الفترة التي كانت إيران تخضع للمستشارين الأجانب الذين لم يسمحوا للمهندسين الإيرانيين بالحصول علي التقنية العسكرية وقال لقد تمكن المهندسون الإيرانيون خلال فترة الدفاع المقدس بالإعتماد علي الروح الجهادية من تحقيق إنجازات علي صعيد تدشين المعدات العسكرية وتمكنوا من إدارة الحرب المفروضة ومن ثم تحسين اداء المعدات العسكرية بعد ذلك.
وأشار إلي أن طائرة 'صاعقة' التي تعمل حالياً في خدمة القوات المسلحة يتم تطويرها وتحسين أدائها من قبل المهندسين والتقنيين الإيرانيين لافتاً إلي إنه سيتم خلال المستقبل تقديم المزيد من النماذج والإبداعات التي توصل إليها المهندسون الإيرانيون.
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مساعد قائد القوات الجوية للجيش: حصولنا علي التقنية العسكرية المعقدة من إنجازات فترة الدفاع المقدس

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