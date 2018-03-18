منع عبور شاحنات نقل الوقود عبر المنافذ الغربية للبلاد خلال عطلة النوروز

سنندج / 18 اذار / مارس / ارنا – اعلن حاكم مدينة مريوان بمحافظة كردستان (شمال غرب) عن منع عبور شاحنات نقل الوقود الايرانية والعراقية عبر حدود 'باشماق' في هذه المدينة وذلك اعتبارا من اليوم الاحد 18 مارس الحالي.

وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم، عزا شفيعي القرار هذا الي ضرورة توفير كافة ظروف الراحة بالنسبة للمسافرين الذين يسلكون الطرق البرية للبلاد خلال عطلة نوروز للعام الايراني الجديد (يبدا في 21 اذار مارس الحالي)؛ مضيفا ان منع عبور شاحنات نقل الوقود سينفذ خلال فترتين؛ الاولي اعتبارا من اليوم الاحد 18 لغاية 25 مارس الحالي، والفترة الثانية من 29 مارس الي 3 ابريل 2018.
ولفت المسؤول في محافظة كردستان الي ان عملية عبور المسافرين والسلع عبر منفذ باشماق الحدودي ستتواصل خلال هذه الفترة دون مواجهة اي منع في هذا الخصوص.
وفي سياق متصل قال حاكم مدينة قصرشيرين بمحافظة كرمانشاه (شمال غرب)، فرامرز اكبري وفي تصريح لمراسل 'ارنا' اليوم، انه بهدف توفير الراحة وتيسير الظروف بالنسبة للمسافرين عبر الطرق البرية سيمنع عبور شاحنات نقل الوقود العراقية المتجهة نحو الجمهورية الاسلامية من خلال منفذ 'برويزخان' الحدودي.
واردف اكبري ان تنفيذ القرار هذا سيتم خلال فترتين ايضا؛ الفترة الاولي تبدأ اعتباراً من اليوم الاحد 18 وحتي 26 مارس الحالي، والفترة الثانية ستنفذ بدء من الساعة السابعة صباحا ليوم الخميس 29 مارس لغاية 4 ابريل 2018.
واضاف المسؤول في محافظة كرمانشاه ان عملية تصدير السلع عبر الحدود الرسمية لمنفذ برويزخان ستتواصل خلال هذه الفترة بصورة طبيعية وكما كانت عليه سابقا.
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منع عبور شاحنات نقل الوقود عبر المنافذ الغربية للبلاد خلال عطلة النوروز

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